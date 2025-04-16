Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν έναν υψηλόβαθμο σύμβουλο του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν από τον κατάλογο των κυρώσεων τους, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Αντάλ Ρογκάν, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργικού συμβουλίου του Όρμπαν, είχε τιμωρηθεί με κυρώσεις από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση του Μπάιντεν για διαφθορά, με το υπουργείο Οικονομικών να τον κατηγορεί για «ενορχηστρωμένα σχέδια που αποσκοπούσαν στον έλεγχο πολλών στρατηγικών τομέων της ουγγρικής οικονομίας».

Τα κέρδη από την υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά του διοχετεύθηκαν «στον ίδιο και για την επιβράβευση πιστών του πολιτικού του κόμματος», είχε δηλώσει το υπουργείο Οικονομικών.

Εκπρόσωπος του Μάρκο Ρούμπιο ωστόσο δήλωσε πως οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον του ήταν «ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».

Ακόμη επισήμανε πως ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ενημέρωσε σχετικά και τον Ούγγρο ομόλογό του.

Οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες μίλησαν επίσης για την ενίσχυση των σχέσεων και την οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Σημειώνεται πως ο Όρμπαν ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που υποστήριξε την προεδρική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 και είναι ένθερμος σύμμαχος του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Ο Τραμπ, με τη σειρά του, φιλοξένησε τον Ούγγρο πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο το 2019 και στο θέρετρό του στη Φλόριντα, αποκαλώντας τον «έναν από τους ισχυρότερους ηγέτες στον κόσμο».

Οι σχέσεις μεταξύ της Ουγγαρίας και των ΗΠΑ είχαν υποστεί ρήξη επί προεδρίας του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επέκρινε έντονα τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της Βουδαπέστης και κατηγόρησε τον Όρμπαν ότι «αναζητά τη δικτατορία».



