Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ σε διάλογο για να επιλυθούν οι εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις

Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ «να επιστρέψει στον δρόμο του διαλόγου» για να επιλυθούν οι εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο δυνάμεων που έχουν κλιμακωθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Το Πεκίνο ανέκαθεν ήταν υπέρ του να υιοθετήσουν η Κίνα και οι ΗΠΑ μια θετική και συνεργατική στάση απέναντι στις διαφορές και τις διαμάχες στον οικονομικό και τον εμπορικό τομέα», δήλωσε η Χε Γιονγκτσιάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου, σε εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Αλλά πρέπει να τονιστεί ότι κάθε είδους επικοινωνία και διαβούλευση πρέπει να εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ισότητα και το κοινό συμφέρον», πρόσθεσε η εκπρόσωπος. «Οι απειλές και οι εκφοβισμοί δεν μπορούν να είναι παρά αντιπαραγωγικοί», συνέχισε η ίδια.

Η Κίνα «ελπίζει» ότι η Ουάσινγκτον «θα επιστρέψει στον δρόμο του διαλόγου και της διαβούλευσης προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα», σημείωσε η Χε Γιονγκτσιάν.

Υπενθυμίζεται πως μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς σε αρκετούς από τους βασικούς εμπορικούς του εταίρους, όπως η Κίνα, ο Καναδάς και το Μεξικό, επισήμως για να απαντήσει στην υποτιθέμενη αδράνεια των χωρών αυτών στην πάταξη της διακίνησης φαιντανύλης.

Στις αρχές του μήνα, ο Τραμπ αύξησε στο 20% τους πρόσθετους δασμούς σε όλα τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο ανταπάντησε επιβάλλοντας τους δικούς του δασμούς, εκ των οποίων κάποιοι αυξήθηκαν στο 15%, για σειρά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως τη σόγια, το χοιρινό και το κοτόπουλο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

