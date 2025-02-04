Οι ρωσικές αρχές κατοχής ανέφεραν ότι 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της Ζαπορίζια.

Το σχολικό λεωφορείο δέχθηκε το πλήγμα στη συνοικία Βασιλίφκα κοντά στη γραμμή του μετώπου, δήλωσε σήμερα ο διορισθείς από τη Μόσχα διοικητής της περιοχής Γιεβγκένι Μπαλίτσκι.

«Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι ο οδηγός του σχολικού τραυματίσθηκε σοβαρά» έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι πέντε παιδιά τραυματίσθηκαν ελαφρά από θραύσματα.

Η Μόσχα χαρακτήρισε το συμβάν στοχευμένη επίθεση σε παιδιά. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε τις διεθνείς οργανώσεις αρωγής ότι επιδιώκουν να συγκαλύψουν το περιστατικό.

Το Κίεβο δεν έχει ακόμη σχολιάσει το συμβάν.

Η περιοχή Βασιλίφκα, στην οποία βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, είναι ακριβώς στην γραμμή του μετώπου και έχει πληγεί τόσο από Ρώσους όσο και Ουκρανούς. Και οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένα αναφέρει ότι έχουν πληγεί μη στρατιωτικά κτίρια.

Η πρωτεύουσα της περιοχής της Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου, είναι μια από τις πόλεις που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από βόμβες ολίσθησης, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

