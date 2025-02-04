Δώδεκα παιδιά που συνελήφθησαν βίαια από τη Ρωσία επέστρεψαν στο σπίτι τους στην Ουκρανία, δήλωσε αργά τη Δευτέρα ο αρχηγός του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

«Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Ουκρανίας Bring Kids Back UA, κατέστη δυνατό να επιστρέψουν στο σπίτι 12 παιδιά που βρίσκονταν υπό την πίεση της ρωσικής κατοχής», δήλωσε ο Γερμάκ στην εφαρμογή μηνυμάτων του Telegram.

Το πρόγραμμα Bring Kids Back UA υπό τον Zelenskiy είναι μια πρωτοβουλία για την επιστροφή στο σπίτι όλων των παιδιών που απελάθηκαν βίαια από την Ουκρανία, σύμφωνα με τη δήλωση της πρωτοβουλίας.

Ανάμεσα στα παιδιά που επέστρεψαν είναι ένα 16χρονο κορίτσι που έχασε τη μητέρα του, ένας 17χρονος έφηβος στον οποίο εκδόθηκε κλήση στον ρωσικό στρατό και ένα οκτάχρονο κορίτσι, είπε ο Γερμάκ.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν πραγματοποιήσει πολλές ανταλλαγές παιδιών για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία με την ευρεία εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία λέει ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων από την έναρξη του πολέμου, χαρακτηρίζοντας τις απαγωγές έγκλημα πολέμου που ανταποκρίνεται στον ορισμό της γενοκτονίας της Συνθήκης του ΟΗΕ.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι σκοπός της είναι να προστατεύσει τα ευάλωτα παιδιά από την εμπόλεμη ζώνη.

Το Κίεβο έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να φέρει πίσω 388 παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Επανένταξης της Ουκρανίας.

Τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα για τη σύλληψη της επιτρόπου για τα παιδιά της Ρωσίας Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα και του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία. Η Ρωσία κατήγγειλε τα εντάλματα ως «εξωφρενικά και απαράδεκτα».

Πηγή: reuters.com

