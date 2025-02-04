Περίπου δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο σουηδικό σχολείο Ρισμπέργκσκα στην πόλη Ερεμπρού λόγω πυροβολισμών, σύμφωνα με σουηδικά ΜΜΕ. Το Ερεμπρού βρίσκεται 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης.

Την είδηση για πολλούς νεκρούς μετέδωσαν η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 15 τραυματίστηκαν.

Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με την Aftonbladet, ένας 35χρονος είναι ύποπτος για την επίθεση στο σχολείο. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του SVT Ερεμπρού, η αστυνομία βρίσκεται επί τόπου στο σπίτι του άνδρα στο Ερεμπρού. Ο ύποπτος δράστης είχε άδεια οπλοφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στο TV4 Nyheterna.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη άλλων υπόπτων και για την αποσαφήνιση αυτού συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά σε αυτή τη φάση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. Το προφίλ και το κίνητρο του δεν είναι ακόμη γνωστό και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στο σχολείο για εντοπισμό πιθανών θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

«Οι μαθητές μαρτυρούν ότι ο δράστης φορούσε μάσκα», καταθέτει ο υπεύθυνος του εστιατορίου δίπλα στο σχολείο.

«Αυτή τη στιγμή, είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις. Τα σχολεία που είχαν καταληφθεί έχουν εκκενωθεί», λέει ο Roberto Eid Forest, αρχηγός της αστυνομίας στο Ερεμπρού.

Πέντε έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Πέντε άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τέσσερις από αυτούς έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Δύο είναι σταθεροί, ένας σοβαρά τραυματισμένος και ένας ελαφρά. Ένας από τους τραυματίες είναι ο ύποπτος δράστης και είναι νεκρός, ανέφερε η αστυνομία στη συνέντευξη Τύπου.

Μαθητές και προσωπικό του συγκεκριμένου σχολείου, αλλά και άλλων γειτονικών σχολείων, καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ οι πολίτες προειδοποιούνται να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Σε καθεστώς lockdown θα παραμείνει το σχολείο και άλλα της γύρω περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν νωρίτερα στην Aftonbladet, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πυροβολήθηκαν αστυνομικοί. Ωστόσο, η αστυνομία διέψευσε την είδηση στην ιστοσελίδα της γράφοντας ότι «Δεν τραυματίστηκε συνάδελφος».