Στόλτενμπεργκ: Στόχος η στενή συνεργασία με την ΕΕ σε περίπτωση επιβολής δασμών

Στόχος της κυβέρνησής μας είναι η στενή συνεργασία με την ΕΕ σε περίπτωση επιβολής δασμών δήλωσε ο νέος υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας Γενς Στόλτενμπεργκ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.



«Πιστεύω στον διάλογο με τους Αμερικανούς, είναι σημαντικό να συζητήσουμε για το εμπόριο με την κυβέρνηση Τραμπ» σημείωσε ο τέως ΓΓ. του ΝΑΤΟ.



«Θα κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε δασμούς στο νορβηγικό εμπόριο» διαβεβαίωσε ο νέος υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας.

Σημειώνεται ότι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία βρίσκονται στον χώρο Σένγκεν αλλά δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

Η επάνοδος του 65χρονου στη νορβηγική πολιτική σκηνή ήταν την Τρίτη η μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ανασχηματισμό μετά την αποχώρηση του κόμματος Senter (Κέντρο) την περασμένη εβδομάδα από τον κυβερνητικό συνασπισμό εξαιτίας διαφωνιών για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.