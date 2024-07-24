Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών έθεσε ο σερ Κιρ Στάρμερ επτά βουλευτές του που ψήφισαν εναντίον της κυβέρνησης στη Βουλή των Κοινοτήτων το βράδυ της Τρίτης.

Η επίμαχη ψηφοφορία αφορούσε τροπολογία που είχε καταθέσει το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας υπέρ της κατάργησης του ορίου των δύο τέκνων για τη διεκδίκηση επιδόματος πρόνοιας από τις φτωχότερες βρετανικές οικογένειες.

Οι επτά βουλευτές που υπερψήφισαν την τροπολογία παρά την επιβολή κομματικής πειθαρχίας από τον πρωθυπουργό προέρχονται από την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών, με κάποιους, όπως ο πρώην σκιώδης υπουργός Οικονομικών Τζον ΜακΝτόνελ και η Ρεμπέκα Λονγκ-Μπέιλι να είναι του κύκλου του Τζέρεμι Κόρμπιν, πρώην ηγέτη των Εργατικών και νυν ανεξάρτητου βουλευτή.

Ο κ. Στάρμερ κέρδισε την ψηφοφορία άνετα, με 363 ψήφους κατά της τροπολογίας και μόνο 103 υπέρ, αλλά βίωσε την πρώτη εσωκομματική ανταρσία της θητείας του ως πρωθυπουργός.

Στο όριο, που δεν επιτρέπει παρά σε ελάχιστες εξαιρέσεις σε γονείς να λαμβάνουν επίδομα για τρίτο τέκνο, αποδίδεται ο αυξανόμενος αριθμός παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει πει πως το όριο δεν μπορεί ακόμα να καταργηθεί λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Στάρμερ αρχικά είχε πει ότι θα καταργούσε το όριο.

Πηγή: skai.gr

