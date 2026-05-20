Καλά τα νέα για τις καλοκαιρινές διακοπές καθώς πλέον η Ευρώπη απομακρύνεται από το δυσοίωνο σενάριο τις επόμενες εβδομάδες να αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα καύσιμα και τον εφοδιασμό των αεορασκαφών της, κάτι που θα προκαλούσε σοβαρές αναταραχές στις πτήσεις και θα χάλαγε τα σχέδια πολλών.

Βασικός λόγος για αυτή τη θεαματική αλλαγή και τη μεταστροφή των προειδοποιήσεων που κυριαρχούσαν εδώ και λίγες εβδομάδες, είναι, σύμφωνα με το Politico, η άνοδος των τιμών, η οποία ώθησε διυλιστήρια και εμπόρους να ανακατευθύνουν φορτία καυσίμων προς την Ευρώπη, αντισταθμίζοντας ταχύτερα από το αναμενόμενο τις απώλειες προμηθειών από τον Περσικό Κόλπο.

Μετατίθεται για φθινόπωρο οι φόβοι

Το αμερικανικό δίκτυο σημειώνει ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων στις αρχές του φθινοπώρου, εφόσον συνεχιστεί ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν και δεν αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Οι προμηθευτές καυσίμων μάς επιβεβαίωσαν ακόμη και αυτή την εβδομάδα ότι δεν αναμένουν διακοπές στην τροφοδοσία τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου, ενώ η κατάσταση συνεχίζει να βελτιώνεται», δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι.

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας εμφανίστηκε πλέον βέβαιος ότι οι αυξημένες εισαγωγές καυσίμων από τη Δυτική Αφρική, τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία καλύπτουν τις μειωμένες ποσότητες από τη Μέση Ανατολή, που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό της πλειονότητας της ναυσιπλοΐας δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Το αισιόδοξο σχετικά αυτό κλίμα, απέχει σημαντικά από την προειδοποίηση που είχε απευθύνει πριν από έναν μήνα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, σύμφωνα με την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες κινδύνευαν μέχρι τα τέλη Μαΐου να έρθουν αντιμέτωπες με ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα.

ΟΙ ΗΠΑ από καθαρός εισαγωγέας, καθαρός εξαγωγέας

Ωστόσο, στη νεότερη έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο οργανισμός καταγράφει σημαντική αύξηση της παραγωγής αεροπορικών καυσίμων στις ΗΠΑ και στη Δυτική Αφρική. «Εναλλακτικοί προμηθευτές έσπευσαν να καλύψουν το κενό», σημειώνει ο IEA. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν από καθαρός εισαγωγέας τον Απρίλιο του 2025 σε καθαρός εξαγωγέας στις αρχές του 2026, καθώς η αυξημένη λειτουργία των διυλιστηρίων εκτόξευσε την παραγωγή αεροπορικών καυσίμων στα υψηλότερα επίπεδα πολλών ετών».

Παράλληλα, ευρωπαϊκά διυλιστήρια, όπως η ισπανική Repsol, έχουν επίσης αυξήσει την παραγωγή τους. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ενισχύσει την παραγωγή αεροπορικών καυσίμων κατά 15% έως 20%, υπογραμμίζοντας ότι «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός, δραστηριότητα υψίστης σημασίας για την ισπανική οικονομία».

Παρόλα αυτά, ο IEA προειδοποίησε ότι οι αυξημένες εξαγωγές και η ενισχυμένη παραγωγή δεν έχουν ακόμη αντικαταστήσει πλήρως τις προπολεμικές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Χωρίς μια άμεση επίλυση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, η εξισορρόπηση της αγοράς θα απαιτήσει χρόνο», τόνισε ο οργανισμός.

Τις πρώτες εβδομάδες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν και της ιρανικής αντίδρασης με τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους της ναυσιπλοΐας στα στενά, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων εκτινάχθηκαν πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι -υπερδιπλάσιες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, υποχώρησαν στα περίπου 162 δολάρια το βαρέλι.

Η αρχική άνοδος των τιμών και οι φόβοι για ελλείψεις είχαν οδηγήσει αεροπορικές εταιρείες όπως η σκανδιναβική SAS και η Lufthansa στην ακύρωση χιλιάδων πτήσεων μικρών αποστάσεων που δεν θεωρούνταν πλέον οικονομικά βιώσιμες. Αυτή την εβδομάδα όμως, η Ryanair ανακοίνωσε την προσθήκη νέων πτήσεων.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol αναθεώρησε πρόσφατα τις θερινές προβλέψεις του, εκτιμώντας αύξηση της αεροπορικής κίνησης κατά περίπου 2% έως 2,5% σε σύγκριση με το περασμένο καλοκαίρι, αν και ελαφρώς χαμηλότερη από την προηγούμενη πρόβλεψη για 3,3%.

Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Η γενική διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «ενδέχεται να προκύψουν περιφερειακοί περιορισμοί στην τροφοδοσία τις επόμενες εβδομάδες, εάν δεν επιλυθεί ο αποκλεισμός των πετρελαϊκών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ -με τα αεροπορικά καύσιμα να αποτελούν τη βασική ανησυχία».

To backup σχέδιο της Κομισιόν

Η Κομισιόν πρόσθεσε ότι τα στρατηγικά αποθέματα καυσίμων που διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη «μπορούν να αποδεσμευθούν εφόσον χρειαστεί». Τυχόν τέτοια απόφαση, διευκρίνισε, θα πρέπει να συνοδευτεί από μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων ώστε τα αποθέματα να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτο, καθώς πριν από τον πόλεμο εισήγαγε από τον Κόλπο το ήμισυ των αναγκών του σε αεροπορικά καύσιμα. Βρετανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε πλέον ότι οι προοπτικές για το καλοκαίρι φαίνονται «διαχειρίσιμες», προσθέτοντας πως, αν υπάρξει κρίση εφοδιασμού, «πιθανόν να εκδηλωθεί τον Σεπτέμβριο».

Η χώρα διαθέτει σχέδια προτεραιοποίησης της χρήσης καυσίμων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αντί για τη συνήθη τουριστική κίνηση, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε: «Απέχουμε πολύ από ένα τέτοιο ενδεχόμενο και δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Η αλλαγή του κλίματος αποτυπώνεται και στις νέες εκτιμήσεις αναλυτών της αγοράς ενέργειας για τις προσεχείς εβδομάδες. «Το καλοκαίρι αναμένεται να κυλήσει ομαλά», δήλωσε στο Politico ο αναλυτής πετρελαίου της Kpler, Ομαγιούν Φαλακσαχί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.