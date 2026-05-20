Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 5% μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν - Οι αναλυτές όμως ανησυχούν για την προσφορά

Απώλειες άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα», ωστόσο οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά την έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών, καθώς η διαταραχή του εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Ιουλίου διολισθαίνει κατά 5,9% στα 105,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI χάνει 5,20% στα 98,94 δολάρια το βαρέλι.

«Οι τιμές είναι πιθανό να συνεχίσουν να εμφανίζουν κάποια ανοδική δυναμική ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, καθώς η προσφορά δεν αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στα προπολεμικά επίπεδα», δήλωσε ο αναλυτής της LSEG, Emril Jamil.

Και οι δύο δείκτες πετρελαίου υποχώρησαν κατά σχεδόν 1 δολάριο την Τρίτη, αφότου ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και ότι βρέθηκε κοντά στο να δώσει εντολή για επίθεση, πριν αυτή αναβληθεί.

Αναλυτές της Citi δήλωσαν την Τρίτη ότι αναμένουν το Brent να ανέλθει στα 120 δολάρια το βαρέλι στο εγγύς μέλλον, επισημαίνοντας ότι οι αγορές πετρελαίου υποτιμούν τον κίνδυνο παρατεταμένης διαταραχής του εφοδιασμού, ενώ η Wood Mackenzie εκτιμά ότι η τιμή θα μπορούσε να πλησιάσει τα 200 δολάρια, εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό μέχρι το τέλος του έτους.

Ομοίως, οι αναλυτές της PVM ανέφεραν ότι τα διεθνή αποθέματα πετρελαίου ‌ενδέχεται να φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα. «Ωστόσο, όπως παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, οι παράγοντες της αγοράς εμφανίζονται σχετικά αδιάφοροι (ή εφησυχασμένοι) όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της σύγκρουσης», ανέφερε η PVM.

Το premium στα συμβόλαια του Brent για παράδοση τον επόμενο μήνα σε σχέση με τα συμβόλαια για παράδοση σε έξι μήνες - ένας δείκτης των εκτιμήσεων της αγοράς για τη στενότητα της τρέχουσας προσφοράς - διαμορφώνεται περίπου στα 20 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά χαμηλότερα από τα υψηλά του προηγούμενου μήνα που ξεπερνούσαν τα 35 δολάρια.

Τρία μεγάλα δεξαμενόπλοια διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ την Τετάρτη, μεταφέροντας πετρέλαιο με προορισμό τις ασιατικές αγορές, αφού περίμεναν στον Κόλπο για πάνω από δύο μήνες με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ο αριθμός των πλοίων που διασχίζουν το Στενό παραμένει πολύ χαμηλότερος από τα περίπου 130 πλοία που διέσχιζαν καθημερινά το Ορμούζ πριν από τον πόλεμο.

Για να καλύψουν το έλλειμμα στην προσφορά, οι χώρες βασίζονται στα εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ που θα ανακοινώσει η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) αναμένεται να έχουν μειωθεί κατά περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εξαγωγές και η παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τον Μάρτιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.