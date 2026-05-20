Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε «ιστορική» εμπορική συμφωνία με τις χώρες του Κόλπου, την πρώτη του είδους της για χώρα της G7.

Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και να αυξήσει τους μισθούς μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, καταργούνται δασμοί εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών και διευκολύνονται οι εξαγωγές βρετανικών προϊόντων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Τετάρτη μια «ιστορική» εμπορική συμφωνία με τις χώρες του Κόλπου, η οποία αποτελεί την πρώτη τέτοιου είδους συμφωνία μεταξύ των χωρών της G7, σύμφωνα με το CNBC.

Η εμπορική συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατά περίπου 3,7 δισ. λίρες (4,9 δισ. δολάρια) ετησίως και, μακροπρόθεσμα, να αυξήσει τους μισθούς κατά 1,9 δισ. λίρες τον χρόνο, σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου (DBT), όπως ανακοινώθηκε με την παρουσίαση της συμφωνίας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να δει ενίσχυση της ανάπτυξης και υψηλότερους μισθούς για τις επόμενες δεκαετίες, μετά την επίτευξη σήμερα της πρώτης εμπορικής συμφωνίας χώρας της G7 με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), ενισχύοντας την οικονομική μας συνεργασία με την περιοχή, στηρίζοντας τις θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα και ενδυναμώνοντας την εγχώρια ανθεκτικότητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το DBT.

Η συμφωνία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), στο οποίο συμμετέχουν το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντικατοπτρίζει την «αλληλεγγύη και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία» του Ηνωμένου Βασιλείου με τους εταίρους του στον Κόλπο, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει στην κατάργηση δασμών περίπου 580 εκατ. λιρών τον χρόνο, με βάση τις σημερινές εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου προς τις χώρες του GCC, μόλις εφαρμοστεί πλήρως. Από αυτό το ποσό, τα 360 εκατ. λίρες θα καταργηθούν άμεσα, από την πρώτη κιόλας ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Οι βρετανικές εξαγωγές δημητριακών, τυριού τσένταρ, σοκολάτας και βουτύρου είναι μερικά μόνο από τα προϊόντα που αναμένεται να απαλλαγούν από δασμούς στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πέμπτη σημαντική εμπορική συμφωνία που συνάπτει η σημερινή κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από αντίστοιχες συμφωνίες με την Ινδία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τη Νότια Κορέα, σημειώνει το CNBC.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με προκλήσεις ως προς την ηγεσία του, την ώρα που η βρετανική οικονομία δέχεται πιέσεις λόγω του πολέμου με το Ιράν.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τις βρετανικές επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα δουν τα οφέλη τα επόμενα χρόνια μέσα από υψηλότερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες», δήλωσε ο Στάρμερ για τη νέα εμπορική συμφωνία. «Τα κράτη του Κόλπου αποτελούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους και αυτή η συμφωνία εμβαθύνει τη μεταξύ μας σχέση, χτίζοντας εμπιστοσύνη και ανοίγοντας νέες δυνατότητες για εμπόριο και επενδύσεις», πρόσθεσε.

