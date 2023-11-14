Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι οι βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έθεσαν εκτός λειτουργίας τα 25 από τα 35 νοσοκομεία της περιοχής.
«Έχουν επίσης καταστρέψει 94 κυβερνητικά κτίρια και 253 σχολεία», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν, ένας αξιωματούχος της Χαμάς, με έδρα τη Βηρυτό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
