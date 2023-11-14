Λογαριασμός
Εκτός λειτουργίας τα 25 από τα 35 νοσοκομεία στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς

Εκτός λειτουργίας τα 25 από τα 35 νοσοκομεία στη Γάζα, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς 

shifa hospital gaza

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι οι βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έθεσαν εκτός λειτουργίας τα 25 από τα 35 νοσοκομεία της περιοχής.

«Έχουν επίσης καταστρέψει 94 κυβερνητικά κτίρια και 253 σχολεία», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν, ένας αξιωματούχος της Χαμάς, με έδρα τη Βηρυτό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

