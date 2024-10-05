Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν Μόσεν Πακνετζάντ δήλωσε σήμερα ότι “δεν ανησυχεί” σχετικά με την κλιμάκωση της πολεμικής κρίσης στην περιοχή, μετά από αναφορές ότι το Ισραήλ θα βομβαρδίσει το Ιράν, σύμφωνα με τη σελίδα ειδήσεων του ιρανικού υπουργείου Πετρελαίου (Shana).

Οι δηλώσεις του Πακνετζάντ έγιναν στη διάρκεια μιας επίσκεψής του στην Ασαλουγέχ, την ενεργειακή πρωτεύουσα του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

