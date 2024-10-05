Λογαριασμός
Ιράν: Ο υπουργός Πετρελαίου δεν ανησυχεί για την κλιμάκωση της πολεμικής κρίση

Οι δηλώσεις του Πακνετζάντ έγιναν στη διάρκεια μιας επίσκεψής του στην Ασαλουγέχ, την ενεργειακή πρωτεύουσα του Ιράν και μετά τις αναφορές ότι το Ισραήλ ενδέχεται να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Ιράν

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν Μόσεν Πακνετζάντ δήλωσε σήμερα ότι “δεν ανησυχεί” σχετικά με την κλιμάκωση της πολεμικής κρίσης στην περιοχή, μετά από αναφορές ότι το Ισραήλ θα βομβαρδίσει το Ιράν, σύμφωνα με τη σελίδα ειδήσεων του ιρανικού υπουργείου Πετρελαίου (Shana).

Οι δηλώσεις του Πακνετζάντ έγιναν στη διάρκεια μιας επίσκεψής του στην Ασαλουγέχ, την ενεργειακή πρωτεύουσα του Ιράν.

Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
