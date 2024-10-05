Ισραηλινές πηγές που δεν κατονομάζονται ανέφεραν σε αραβικά μέσα ότι ο επικρατέστερος διάδοχος του Χασάν Νασράλα , Χασέμ Σαφιεντίν, είναι νεκρός μετά την σφοδρή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε χθες το πρωί ότι η αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό είχε στόχο το αρχηγείο πληροφοριών της Χεζμπολάχ. Ο στρατός δεν αποκάλυψε ποιος βρισκόταν στο υπόγειο καταφύγιο.

Πηγές ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσαν στο Reuters νωρίτερα σήμερα ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν, που αναμενόταν να διαδεχθεί τον Νασράλα, δεν ήταν «προσβάσιμος» μετά την επίθεση σε υπόγειο καταφύγιο στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

