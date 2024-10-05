Οι ΗΠΑ δεν ελέγχουν απόλυτα τις ισραηλινές αποφάσεις

Αμερικανικές δηλώσεις και αναφορές των τελευταίων ωρών προδίδουν ότι η διακυβέρνηση Μπάιντεν φέρεται να μην ελέγχει πλήρως τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων στο Ισραήλ, σε μία συγκυρία ιδιαίτερα ευαίσθητη για την πορεία του πολέμου στην Μέση Ανατολή.



Τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα της Ουάσιγκτον, που έχουν προκύψει τα τελευταία εικοσιτετράωρα, είναι δύο: Από τη μια, με ποιον τρόπο και σε ποιο χρόνο το Ισραήλ θα ανταπαντήσει στην πρόσφατη ιρανική πυραυλική επίθεση. Από την άλλη, ποιος είναι ακριβώςο αντικειμενικός σκοπός και τα επιχειρησιακά όρια της ισραηλινής δραστηριότητας και παρουσίας στον Λίβανο.



Συγκεκριμένα, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δηλώνει στο δίκτυο CNN υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι «το Ισραήλ δεν έχει διαβεβαιώσει ξεκάθαρα τους Αμερικανούς ότι δεν προτίθεται να πλήξει ιρανικούς πυρηνικούς στόχους», διαψεύδοντας ουσιαστικά πρόσφατες διαρροές που ανέφεραν το ακριβώς αντίθετο. Το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην διακυβέρνηση Μπάιντενπεριγράφεται ακόμα πιο ξεκάθαρα, με τον ίδιο αξιωματούχο να εκφράζει την ευχή ότι «το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει με σοφία τις στρατιωτικές του δυνατότητες».



Center of Naval Analyses: Σημαντικά τα πλήγματα στο Νεβατίμ



Ως προς το λιβανικό μέτωπο, ο Αμερικανός διαμεσολαβητής Άμος Χόχσταϊν, με σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην twitter) χαρακτηρίζει ανεύθυνες και επιπόλαιες τις δημοσιογραφικές αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δώσει την προέγκρισή τους για την έναρξη της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, η οποία, εν τω μεταξύ, ήδη διευρύνεται.



Μία πρόσθετη πτυχή της αμερικανικής αμηχανίας εκθέτει η έγκυρη ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios, η οποία, επικαλούμενη τις σημαντικές της προσβάσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφέρει ότι η διακυβέρνηση Μπάιντεν επιδιώκει την άμεση πραγματοποίηση προεδρικών εκλογών στον Λίβανο, πιστεύοντας ότι η αποκατάσταση των πολιτειακών θεσμών θα βοηθήσει στην λήξη της στρατιωτικής αναμέτρησης Ισραήλ-Χεζμπολάχ.



Τέλος, σε επικοινωνιακό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι τυχαία η χθεσινή δημοσιοποίηση έρευνας του Κέντρου Ναυτικών Αναλύσεων (Center of Naval Analyses) που χρηματοδοτείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που αποκαλύπτει ότι τα πλήγματα που δέχθηκε η ισραηλινή αεροπορική βάση στο Νεβατίμ κατά την πρόσφατη ιρανική πυραυλική επίθεση, είναι πολύ περισσότερα και σημαντικότερα από όσα ανεπισήμως είχαν διαρρεύσει. Τα συμπεράσματα της έρευνας, μπορεί αφ’ ενός αποκαλύπτουν τα αδύνατα σημεία της ισραηλινής αεράμυνας - αφ’ ετέρου όμως, θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν την ανάγκη των Ισραηλινών να ανταπαντήσουν στους Ιρανούς με το ίδιο, σκληρό, νόμισμα.



Παρά τον αυξανόμενο θόρυβο που καλλιεργείται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Ισραήλ συνεχίζει να μην αποκαλύπτει τις προθέσεις του, με αποτέλεσμα, τόσο η Ουάσιγκτον, όσο και όλοι ανεξαιρέτως οι περιφερειακοί δρώντες στη Μέση Ανατολή, να περιμένουν με ενδιαφέρον τι ακριβώς θα αποφασιστεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση του περιορισμένης σύνθεσης ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου, αρμόδιου για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, αργά το βράδυ.

