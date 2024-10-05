Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε σήμερα ότι έπληξε μαχητές της Χεζμπολάχ μέσα σε τέμενος στον νότιο Λίβανο, στο πρώτο χτύπημα αυτού του είδους από τότε που ξεκίνησε η ανταλλαγή πυρών στα σύνορα μεταξύ της ισλαμιστικής οργάνωσης και του ισραηλινού στρατού πριν από περίπου ένα χρόνο.

«Χθες, τη νύχτα…η πολεμική αεροπορία έπληξε τρομοκράτες της Χεζμπολάχ που επιχειρούσαν σε διοικητικό κέντρο που βρισκόταν μέσα σε τέμενος, δίπλα στο νοσοκομείο Σαλάχ Γκαντούρ, στον νότιο Λίβανο», όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το κέντρο διοίκησης χρησιμοποιήθηκε από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των στρατευμάτων του Ισραηλινού Στρατού και του κράτους του Ισραήλ.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι πριν την επίθεση, εστάλησαν ειδοποιήσεις στους κατοίκους και έγιναν συνομιλίες με σημαντικά τμήματα των χωριών - στα οποία ο Ισραηλινός Στρατός εντόπισε ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε νοσοκομεία κατά παράβαση των νόμων της ένοπλης σύγκρουσης – απαιτώντας να σταματήσει αμέσως κάθε στρατιωτική δραστηριότητα από τα νοσοκομεία.

«Το IDF θα συνεχίσει να εργάζεται για την προστασία των πολιτών του κράτους του Ισραήλ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.