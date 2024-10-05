Η Ουάσινγκτον δεν έχει λάβει καμία διαβεβαίωση από το Ισραήλ πως είναι εκτός συζήτησης ένα χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δήλωσε στο CNN ανώτατο στέλεχος του Αμερικανού υπουργείου Εξωτερικών την Παρασκευή, την ώρα που η Δύση περιμένει την απάντηση του Τελ Αβίβ στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι είναι «πραγματικά δύσκολο» να προβλέψει εάν το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει την επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς για αντίποινα.

«Ελπίζουμε και αναμένουμε να δούμε λίγη σοφία, καθώς και δύναμη, αλλά όπως ξέρετε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση» είπε ο αξιωματούχος όταν ρωτήθηκε από το CNN εάν το Ισραήλ έχει διαβεβαιώσει τις ΗΠΑ ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι εκτός συζήτησης.

Η Ουάσινγκτον έχει εκφράσει την υποστήριξή της στο Ισραήλ ως προς την απάντηση στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, με πολλούς αξιωματούχους να λένε δημόσια ότι πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για έναν περιφερειακό πόλεμο, καθώς αντιμετωπίζουν μια ολοένα και πιο ασταθή Μέση Ανατολή.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποστηρίξουν το Ισραήλ αν στοχεύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Αν ήμουν στη θέση τους, θα σκεφτόμουν άλλες εναλλακτικές από το να χτυπήσω πετρελαιοπηγές» δήλωσε ο Μπάιντεν σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Στο σκοτάδι οι ΗΠΑ...

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη εικόνα ούτε για το πότε θα υπάρξει απάντηση του Ισραήλ. Ο Μπάιντεν είπε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να λάβει μια απόφαση αμέσως».

Ο ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ερωτηθείς από το CNN εάν το Ισραήλ θα χρησιμοποιούσε την επέτειο του ενός έτους από την επίθεση της Χαμάς για να αντεπιτεθεί εναντίον του Ιράν, είπε: «Είναι πραγματικά δύσκολο να το πούμε».

«Νομίζω ότι θα ήθελαν να αποφύγουν την 7η Οκτωβρίου, οπότε κατά την εκτίμησή μου, αν είναι να γίνει κάτι, πιθανότατα θα γίνει πριν ή μετά» είπε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και έναν χρόνο για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να μετατραπεί η σύγκρουση σε μεγαλύτερο πόλεμο, και το έχουν πετύχει μέχρι στιγμής, είπε ο αξιωματούχος.

Ο Μπάιντεν είπε την Παρασκευή ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους «12 ώρες την ημέρα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κερτ Κάμπελ δήλωσε την Τετάρτη ότι «υπάρχουν σημαντικές προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για να διατηρηθούν ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας και να διασφαλιστεί ότι οι προοπτικές γίνονται κατανοητές».

«Υπήρξαν στιγμές έκπληξης, δεν νομίζω ότι είναι μυστικό, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών», αναγνώρισε.

«Σε σχέση με την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ, δεν είναι μόνο το Ισραήλ που σκέφτεται τις επιλογές απάντησής του. Είναι επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Κάμπελ σε εκδήλωση στο Carnegie Endowment for International Peace.

«Το κυρίαρχο μήνυμα είναι ας δείξουμε μεγάλη προσοχή σε ό,τι κάνουμε σε σχέση με το Ιράν», είπε ο Κάμπελ.

