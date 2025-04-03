Πακέτο βοήθειας 14,1 δισ. ευρώ για να μειώσει τον εσωτερικό αντίκτυπο του δασμού 20% του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε όλες τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ως μέρος του πακέτου, ο Σάντσεθ είπε ότι θα διατεθούν δημόσια δάνεια ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για εταιρείες που επηρεάζονται από τις εισφορές, με επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ να διατίθενται για την ενίσχυση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού τομέα και για μια νέα καμπάνια που στοχεύει στην προώθηση των ισπανικών προϊόντων με το σύνθημα «Οι αξίες μας δεν είναι προς πώληση, αλλά τα προϊόντα μας είναι».

Σύμφωνα με προβλέψεις του Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρώπης θα υποστεί ζημίες έως και 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ως αποτέλεσμα των δασμών του Τραμπ φέτος.

Ο αγροδιατροφικός τομέας αναμένεται να πληγεί περισσότερο: Οι εξαγωγές εγχώριου ελαιολάδου, που αυτή τη στιγμή αποφέρουν περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τους καταναλωτές των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να μειωθούν απότομα και ο αμπελοοινικός τομέας της χώρας θα μπορούσε να καταστραφεί εάν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του να απαντήσει στους δασμούς αντιποίνων της ΕΕ στο μπέρμπον με εισφορά 200% στα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Ενώ ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ισπανίας δεν εξάγει σχεδόν καθόλου αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, πρόκειται να επηρεαστεί έμμεσα από τους δασμούς 25% που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, επειδή η χώρα παραμένει κορυφαίος κατασκευαστής μηχανικών εξαρτημάτων. Η Ισπανία εξήγαγε μηχανήματα και ηλεκτρικό εξοπλισμό αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στις ΗΠΑ το 2024.

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι η εργατική νομοθεσία της κυβέρνησής του θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία των εργαζομένων σε τομείς που επηρεάζονται από αυτό που περιέγραψε ως «πρωτοφανή» και «μονομερή» επίθεση από τις ΗΠΑ.

Απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι εισφορές είναι «αμοιβαίες», περιγράφοντάς τις ως «δικαιολογία για την τιμωρία των χωρών, την εφαρμογή στείρου προστατευτισμού και τη συγκέντρωση εσόδων για την προσπάθεια μετριασμού του ελλείμματος που προκαλείται από αμφισβητήσιμη δημοσιονομική πολιτική».

