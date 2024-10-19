Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε συνομιλίες σήμερα στο Κίεβο με τον Ουκρανό ομόλογό του Άντριι Σιμπίχα σχετικά με το «σχέδιο νίκης» και τη δεύτερη σύνοδο για την ειρήνη που επιθυμεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτή η συνάντηση διεξήχθη λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας παρουσίασε το «σχέδιο νίκης» του, που στοχεύει να εγγυηθεί «μια δίκαιη ειρήνη» απέναντι στη Ρωσία, την ώρα που η Σεούλ προειδοποιεί για την παρουσία Βορειοκορεατών στρατιωτικών στη ρωσική επικράτεια, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις της Μόσχας.

«Μια νίκη της Ρωσίας θα επιβεβαίωνε τον νόμο του ισχυρότερου και θα βύθιζε την παγκόσμια τάξη στο χάος, για αυτό ακριβώς στις συζητήσεις μας (…) πρέπει να επιτρέψουμε την προώθηση του σχεδίου ειρήνης του προέδρου Ζελένσκι», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Σιμπίχα.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός ομόλογός του δήλωσε πως συζήτησε για «επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να υλοποιηθεί το σχέδιο νίκης», υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Γαλλίας στον «δρόμο προς (την ένταξη της Ουκρανίας) στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ», βασικό σημείο του σχεδίου του επικεφαλής του ουκρανικού κράτους.

Οι δύο υπουργοί έκαναν δηλώσεις επίσης για τις πληροφορίες που έρχονται από τη Νότια Κορέα, οι οποίες έκαναν χθες λόγο για μια απόφαση της Βόρειας Κορέας να στείλει έως και 12.000 στρατιώτες για να βοηθήσει τη Ρωσία στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τη Σεούλ, 1.500 Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί εκπαιδεύονται ήδη στη ρωσική Άπω Ανατολή προτού σταλούν στο μέτωπο.

Ο Μπαρό εκτίμησε πως τα νέα αυτά θα ήταν «εξαιρετικά σοβαρά», εφόσον επιβεβαιωθούν, διότι με αυτό «η σύρραξη θα εισερχόταν σε μια νέα φάση, μια φάση προς περαιτέρω κλιμάκωση» και μια «εξαγωγή από τη Ρωσία του πολέμου προς την Ασία».

«Δεν μιλάμε για μισθοφόρους (…) μιλάμε για στρατιωτικές μονάδες της Βόρειας Κορέας που θα εμπλακούν», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός. Έκανε λόγο για μια «τεράστια απειλή κλιμάκωσης» και έναν κίνδυνο ο πόλεμος «να ξεπεράσει τα τωρινά σύνορα».

Αύριο, ο Μπαρό θα μεταβεί «στο ανατολικό τμήμα», ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, σε κοντινή απόσταση από τη γραμμή του μετώπου, όπου η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.