Αλ Κάιντα προς Χαμάς: «Γιατί πρέπει να απελευθερώσετε τους ομήρους»

Ένας σύμβουλος του φερόμενου ως σημερινού ηγέτη της Αλ Κάιντα ζήτησε από τη Χαμάς να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με το αμερικανικό ίδρυμα SITE που παρακολουθεί τις τζιχαντιστικές οργανώσεις.



Η διαδικτυακή δήλωση έγινε χθες Παρασκευή από τον Μουσταφά Χαμίντ, γνωστό και ως Αμπού Ουαλίντ αλ-Μάσρι, ο οποίος είναι πεθερός του Σαΐφ αλ-Αντέλ, του ανθρώπου που πιστεύεται ευρέως ότι είναι σήμερα επικεφαλής της Αλ Κάιντα, σύμφωνα με το SITE.



Σε αυτή, ο Χαμίντ ισχυρίζεται ότι η προσοχή που δίνεται στην ανάκτηση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, νεκροί και ζωντανοί, επισκιάζει τη μοίρα των Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.



Χαιρετίζει επίσης τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, τον εγκέφαλο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.



Η Χαμάς πρέπει τώρα να επιστρέψει «αμέσως» τους ομήρους και τα πτώματά τους και «αυτός ο φάκελος πρέπει να κλείσει και να μην ανοίξει ξανά, όπως γνωρίζουμε τις συνέπειές του», σύμφωνα με την ανακοίνωση.



«Κανείς δεν νοιάζεται για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακέ ασφαλείας, ούτε στα μέσα ενημέρωσης, στις διαπραγματεύσεις, ούτε στις διαδηλώσεις», πρόσθεσε.



Αρκετοί ειδικοί που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο λένε ότι ο Χαμίντ είναι κοντά σε ανώτερα στελέχη της οργάνωσης - πυρήνα της Αλ Κάιντα.



Η τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία έχει δημιουργήσει περιφερειακές θυγατρικές στη Συρία, την Υεμένη, τη Σομαλία και το Μάλι, ασκεί πάντως μικρή επιρροή στη Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

IDF: Φέρεται να πέταξαν φυλλάδια στη Γάζα με τη σορό του Σινουάρ

Φυλλάδια που φέρεται να έπεσαν από αεροσκάφη των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων στη νότια Γάζα δείχνουν μια φωτογραφία του σκοτωμένου αρχηγού της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, με το μήνυμα «Η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα», απηχώντας τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.



«Ο Γιαχία Σινουάρ έχει καταστρέψει τις ζωές σας. Κρύφτηκε σε ένα σκοτεινό τούνελ και εξαφανίστηκε όταν επιχείρησε να φύγει πανικόβλητος. Όποιος καταθέσει τα όπλα του και παραδώσει τους ομήρους θα του επιτραπεί να φύγει και να ζήσει ειρηνικά», αναφέρει το φυλλάδιο, γραμμένο στα αραβικά, σύμφωνα με κατοίκους της νότιας πόλης Χαν Γιουνίς και εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.



IDF dropping leaflets in Khan Yunis, Gaza:



"Yahya Sinwar has ruined your lives. He hid in a dark tunnel and was eliminated when he attempted to flee in panic. Lay down your weapons, return the hostages, and live in peace.” pic.twitter.com/BPkYDfiXNK — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 19, 2024

Ο Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα στα εβραϊκά στη σκιά απόπειρας δολοφονίας της Χεζμπολάχ εναντίον του: «Ξέρετε, πριν από δύο ημέρες εξαλείψαμε τον ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Όπως είπα, βρισκόμαστε στο έναν υπαρξιακό πόλεμο και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος».

«Και θέλω να πω κάτι άλλο, είμαι περήφανος για τους στρατιώτες μας, είμαι περήφανος για τους διοικητές μας και είμαι περήφανος για εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ», προσθέτει.

Στην αγγλική εκδοχή, ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Σινουάρ «τον εγκέφαλο της τρομοκρατίας του οποίου οι κακοποιοί αποκεφάλισαν τους άνδρες μας, βίασαν τις γυναίκες μας και έκαψαν ζωντανά μωρά».

«Τον εξολοθρεύσαμε», λέει ο ισραηλινός πρωθυπουργός, «και συνεχίζουμε τη μάχη μας με τους άλλους τρομοκράτες πληρεξούσιους του Ιράν».

נתניהו לאחר הניסיון לפגוע בביתו שבקיסריה: "שום דבר לא ירתיע אותנו"@DaphnaLiel pic.twitter.com/2r0W5o8XTv — החדשות - N12 (@N12News) October 19, 2024

