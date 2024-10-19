H αστυνομία στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη πυροβόλησε και σκότωσε έναν Παλαιστίνιο, που εσκεμμένα έπεσε με το όχημά του πάνω σε ένα τζιπ ασφαλείας σήμερα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Watch🛑:



Earlier today, a Palestinian terrorist attempted a violent attack by accelerating towards a police vehicle.



The attempt ended in failure, as the terrorist’s actions resulted in his own death.



No Israeli was injured.



pic.twitter.com/Y1s4GPDuYA October 19, 2024

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του εβραϊκού οικισμού Όφρα, στο βόρειο τμήμα της Ραμάλα.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Kan πρόβαλε ένα βίντεο με το περιστατικό. Στα πλάνα διακρίνεται ένας αστυνομικός να στέκεται δίπλα στην ανοικτή πόρτα του οχήματός που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς περιέγραψε τον επιτιθέμενο ως έναν «μαχητή της αντίστασης» και υποστήριξε ότι η πράξη του ήταν απάντηση στα εγκλήματα των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων και την τρομοκρατία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.