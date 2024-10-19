Λογαριασμός
Ισραήλ: Παλαιστίνιος εμβόλισε τζιπ της ισραηλινής αστυνομίας στη Δυτική Όχθη - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του εβραϊκού οικισμού Όφρα - Αστυνομικός στέκεται δίπλα στο όχημα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση

Δυτική Όχθη - σύγκρουση

H αστυνομία στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη πυροβόλησε και σκότωσε έναν Παλαιστίνιο, που εσκεμμένα έπεσε με το όχημά του πάνω σε ένα τζιπ ασφαλείας σήμερα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του εβραϊκού οικισμού Όφρα, στο βόρειο τμήμα της Ραμάλα.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Kan πρόβαλε ένα βίντεο με το περιστατικό. Στα πλάνα διακρίνεται ένας αστυνομικός να στέκεται δίπλα στην ανοικτή πόρτα του οχήματός που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς περιέγραψε τον επιτιθέμενο ως έναν «μαχητή της αντίστασης» και υποστήριξε ότι η πράξη του ήταν απάντηση στα εγκλήματα των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων και την τρομοκρατία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ισραήλ Δυτική Όχθη Παλαιστίνιος Κρίση στη Μέση Ανατολή
