«Σχέδιο νίκης» Ζελένσκι: Τα 5 κύρια σημεία που εξαρτώνται από τους συμμάχους

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε σήμερα στο ουκρανικό Κοινοβούλιο το πολυαναμενόμενο «σχέδιο νίκης» του, καλώντας τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αβέβαιους καιρούς πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στη σύμμαχό του, τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, στην ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα συμμετέχει de facto στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πλευρό της Ρωσίας.

Έπειτα από δυόμισι χρόνια πολέμου, ο Ζελένσκι επιδίωξε με την ομιλία του να πείσει την εξαντλημένη κοινή γνώμη στην Ουκρανία ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα και να τονίσει πόσο σημαντικό είναι οι Ουκρανοί να παραμείνουν ενωμένοι, καθώς οι πολεμικές προκλήσεις συσσωρεύονται.

«Επιτύχαμε και επιτυγχάνουμε αποτελέσματα στις μάχες χάρη στην ενότητά μας. Επομένως, παρακαλώ μην χάσετε τη ενότητα», είπε.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο, Πέμπτη, προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιό του.

Τα 5 κύρια σημεία του σχεδίου Ζελένσκι που εξαρτώνται από τους συμμάχους

Καθώς οι Ρώσοι στρατιώτες προωθούνται στο ανατολικό τμήμα της χώρας και ένας χειμώνας με ελλείψεις στην ηλεκτροδότηση πλησιάζει, είπε στους βουλευτές πως το σχέδιο περιλαμβάνει πέντε κύρια σημεία που εξαρτώνται από τους συμμάχους του Κιέβου, περιλαμβανομένης μιας άνευ όρων πρόσκλησης στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Επίσης ανέφερε την ειδική υποστήριξη σε όπλα.

Ο Ουκρανός ηγέτης απαίτησε και πάλι από τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να «άρουν τους περιορισμούς στη χρήση όπλων μακρού βεληνεκούς στο σύνολο του ουκρανικού εδάφους που κατέχεται από τη Ρωσία και στο ρωσικό έδαφος», καθώς και τη συνέχιση της βοήθειας για τον «εξοπλισμό των εφεδρικών ταξιαρχιών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Το τρίτο σημείο του τονίζει την ανάγκη η Ουκρανία να αποκτήσει ικανότητα πυρηνικής αποτροπής η οποία, όπως είπε, θα (πρέπει να) είναι επαρκής ώστε να μπορεί να καταστρέψει τη ρωσική στρατιωτική δύναμη. Δεν επεκτάθηκε, αλλά είπε πως υπάρχει ένα επιπρόσθετο μυστικό παράρτημα το οποίο δεν μπορεί να αποκαλύψει.

Το σχέδιο, είπε, προβλέπει επίσης έναν δυτικό ρόλο στην υπεράσπιση των φυσικών μεταλλευτικών πόρων της Ουκρανίας από ρωσικές επιθέσεις καθώς και υποσχέσεις για μεταπολεμική ανοικοδόμηση.

Πρόσθεσε ότι «αν το σχέδιο νίκης εφαρμοστεί τώρα, ο πόλεμος θα τελειώσει το αργότερο του χρόνου. Τα βήματα για το σχέδιο νίκης χρειάζεται να εφαρμοστούν τώρα.Το σχέδιο νίκης εξαρτάται από τους εταίρους της Ουκρανίας» επισήμανε.

Στην ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραχωρήσει έδαφος ή να δεχθεί πάγωμα της γραμμής του μετώπου, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος και κάλεσε τους συμμάχους του να «αναγκάσουν τη Ρωσία να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής για την ειρήνη και να ετοιμαστεί να βάλει τέλος στον πόλεμο».

Την ομιλία του παρακολούθησε η ηγεσία του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών και των πολιτικών αξιωματούχων καθώς και οι βουλευτές, ορισμένοι από τους οποίους σηκώνονταν κατά διαστήματα για να χειροκροτήσουν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσει με λεπτομέρειες το σχέδιο του Ζελένσκι, όμως το Κίεβο πρέπει να «συνέλθει» και να συνειδητοποιήσει τη ματαιότητα της πολιτικής που ασκεί.

Πηγή: skai.gr

