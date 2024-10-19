Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε το χωριό Ζοριάνε, στην ανατολική Ουκρανία, με τα στρατεύματά της να πλησιάζουν επίσης στη βιομηχανική πόλη Κουράκοβο, δυτικά της πόλης του Ντονέτσκ, που βρίσκεται ήδη υπό τον ρωσικό έλεγχο.

«Η κοινότητα Ζοριάνε (…) απελευθερώθηκε» χάρη «στις επιτυχημένες ενέργειες» των δυνάμεων της Μόσχας, έγινε γνωστό από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Το ρωσικό υπουργείο είχε ισχυριστεί την 8η Οκτωβρίου ότι κατέλαβε για πρώτη φορά αυτήν την κοινότητα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το Κουράκοβο, όμως οι μάχες συνεχίζονταν σε αυτήν τη ζώνη τις τελευταίες ημέρες.

Ο ρωσικός στρατός προτίθεται να ασκήσει πίεση στις ουκρανικές δυνάμεις προς την κατεύθυνση του Κουράκοβου, συνεχίζοντας τις επιθέσεις του προς το Ποκρόφσκ, έναν σημαντικό οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο για τα στρατεύματα του Κιέβου, ο οποίος βρίσκεται βορειότερα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Παράλληλα, τα ρωσικά στρατεύματα επέτειναν τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις στη νότια Ουκρανία, στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Την ίδια ώρα, μια ρωσική επίθεση με εκρηκτικά ντρόουν και κατευθυνόμενες βόμβες είχε ως αποτέλεσμα, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, να τραυματιστούν επτά άνθρωποι στην περιφέρεια του Σούμι (βόρεια), σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση, η οποία διευκρίνισε ότι «ενεργειακές υποδομές υπέστησαν ζημιές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.