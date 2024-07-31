Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν μόλις επανέλαβε ότι δεν πιστεύει ότι μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι αναπόφευκτη.

«Δεν νομίζω ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Το υποστηρίζω. Νομίζω ότι υπάρχει πάντα χώρος και ευκαιρίες για διπλωματία», δήλωσε ο Όστιν στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας ενός ταξιδιού στις Φιλιππίνες.

Ο Όστιν δεν σχολίασε τις αναφορές για το θάνατο της Χανίγια. Είπε μόνο ότι δεν είχε «οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες να παράσχει» για το θέμα.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να υποστηρίξει το Ισραήλ σε περίπτωση διευρυνόμενης περιφερειακής σύγκρουσης, ο Όστιν ανέφερε ότι στόχος είναι ακόμα η αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από BBC News

Πηγή: skai.gr

