Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν μόλις επανέλαβε ότι δεν πιστεύει ότι μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι αναπόφευκτη.
«Δεν νομίζω ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Το υποστηρίζω. Νομίζω ότι υπάρχει πάντα χώρος και ευκαιρίες για διπλωματία», δήλωσε ο Όστιν στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας ενός ταξιδιού στις Φιλιππίνες.
Ο Όστιν δεν σχολίασε τις αναφορές για το θάνατο της Χανίγια. Είπε μόνο ότι δεν είχε «οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες να παράσχει» για το θέμα.
Όταν ρωτήθηκε για το πώς η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να υποστηρίξει το Ισραήλ σε περίπτωση διευρυνόμενης περιφερειακής σύγκρουσης, ο Όστιν ανέφερε ότι στόχος είναι ακόμα η αποκλιμάκωση της κατάστασης.
Με πληροφορίες από BBC News
