Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ: Είμαστε σε εγρήγορση - Εάν η Χεζμπολάχ θέλει να ξεκινήσει πόλεμο να δει τη Γάζα Κόσμος 17:14, 19.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Εάν η Χεζμπολάχ θέλει να ξεκινήσει πόλεμο, θα πρέπει πρώτα να δει τις φωτογραφίες της πόλης της Γάζας», τόνισε ο Yoav Gallant - Δόθηκε το «πράσινο φως» από την πολιτική ηγεσία για χερσαία επιχείρηση