Ένα τεστ DNA που έγινε σε μία 24χρονη γυναίκα από την Πολωνία, η οποία ισχυριζόταν ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν, απέδειξε οριστικά ότι δεν είναι το αγνοούμενο παιδί - χάθηκε το 2007 στην Πορτογαλία - δήλωσε στο δικαστήριο ο επικεφαλής επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, του Λέστερ, Μαρκ Κράνγουελ. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το δείγμα που ελήφθη από την Τζούλια Βάντελτ όταν συνελήφθη τον Φεβρουάριο και συγκρίθηκε με το DNA της Μαντλίν, δεν ταυτίστηκε: «Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε και απέδειξε οριστικά ότι η Τζούλια Βάντελτ δεν είναι η Μαντλίν ΜακΚαν», είπε κατηγορηματικά.

Η 24χρονη Βάντελτ δικάζεται με την κατηγορία της παρενόχλησης των γονιών της Μαντλίν, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, μεταξύ Ιουνίου 2022 και Φεβρουαρίου 2025.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τους βομβάρδιζε με τηλεφωνήματα, επιστολές και μηνύματα, ισχυριζόμενη ότι είναι η κόρη τους, ενώ φέρεται να εμφανίστηκε και στο σπίτι τους στο Ρόθλι, ζητώντας τεστ DNA.

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν μια καλά οργανωμένη εκστρατεία παρενόχλησης που διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια, στην οποία συμμετείχε και η 61χρονη Κάρεν Σπραγκ, φίλη και συνεργάτιδα της Βάντελτ. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο επιθεωρητής Κράνγουελ, υπεύθυνος της έρευνας Operation Grange για την εξαφάνιση της Μαντλίν, δήλωσε ότι αποφάσισε να πάρει DNA από τη Βάντελτ για να «επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει» τους ισχυρισμούς της, παρότι αυτό ήταν «εκτός διαδικασίας». Όπως είπε, ανησυχούσε πως η γυναίκα δεν θα δεχόταν το αποτέλεσμα και θα ισχυριζόταν ότι η αστυνομία αλλοίωσε το δείγμα.

Η λήψη του DNA έγινε τον Φεβρουάριο, μετά τη σύλληψη της Βάντελτ και της Σπραγκ στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ.Την 1 Απριλίου, ο Κράνγουελ και ένας συνάδελφός του την επισκέφθηκαν στη φυλακή του Πίτερμπορο για να της ανακοινώσουν τα αποτελέσματα: «Το δείγμα σου συγκρίθηκε με το προφίλ της Μαντλίν ΜακΚαν. Δεν ταιριάζουν. Δεν είσαι η Μαντλίν ΜακΚαν».

Η Βάντελτ τότε ανέφερε ότι είχε κάνει και άλλο τεστ DNA, που, όπως υποστήριζε, έδειχνε 69% ταύτιση με δείγματα από τη σκηνή του εγκλήματος στην Πορτογαλία, κάτι που ο Κράνγουελ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο αστυνομικός αποκάλυψε επίσης ότι συνολικά 12 άτομα έχουν ισχυριστεί κατά καιρούς ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν, με τις περισσότερες περιπτώσεις να έχουν καταγραφεί μετά το 2021. Στην πλειονότητά τους, απορρίφθηκαν ύστερα από οπτική σύγκριση με βάση το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ίριδας της Μαντλίν.

Η Βάντελτ είχε προηγουμένως στείλει φωτογραφίες στους ΜακΚαν και ισχυριζόταν πως θυμόταν τη νύχτα της εξαφάνισης το 2007 στην Πορτογαλία, λέγοντας ότι φώναζε «μαμά» και «μπαμπά». Σε φωνητικά μηνύματα προς την Κέιτ ΜακΚαν έλεγε: «Είσαι η μητέρα μου, είναι επιστήμη, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί» και «Δεν είμαι απατεώνισσα, είμαι η κόρη σου».

Η αστυνομία είχε ήδη αποκλείσει τη Βάντελτ, καθώς οι ειδικοί τόνισαν ότι η ιδιαιτερότητα της ίριδας της Μαντλίν, ένα μικρό σημάδι που ονομάζεται κολοβώμα, δεν θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί με τα χρόνια.

Η δίκη συνεχίζεται στο Δικαστήριο του Λέστερ, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι τα αποτελέσματα του DNA είναι κατηγορηματικά αρνητικά και ότι η Τζούλια Βάντελτ δεν είναι η Μαντλίν ΜακΚαν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.