Γερμανία: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν

Αποφυλακίστηκε σήμερα, Τετάρτη, ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν, με τις γερμανικές αρχές να αναφέρουν δεν έχουν νομική δικαιοδοσία να τον κρατούν άλλο στη φυλακή.

Ο 49χρονος Κρίστιαν Μπρούκνερ κρατείτο σε φυλακή βόρεια της Γερμανίας εκτίοντας ποινή για τον βιασμό μιας Αμερικανίδας, 72 ετών, στην Πορτογαλία το 2005.

Ο βιασμός έλαβε χώρα στην Πράι ντα Λουζ, το θέρετρο της Πορτογαλίας, από όπου εξαφανίστηκε και η 3χρονη Μαντλίν, 18 μήνες αργότερα.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Μπρούκνερ παραμένει ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση του παιδιού.

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με τους γονείς της, από το διαμέρισμα του ισογείου όπου διέμενε η οικογένεια. Οι γονείς της βρισκόταν σε ένα κοντινό εστιατόριο, ενώ τα δίδυμα αδέλφια της ήταν μαζί της στο δωμάτιο.

Ο Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, επικεφαλής ερευνητής της υπόθεσης, επανέλαβε σε πρόσφατη συνέντευξή του την πεποίθησή του ότι ο Μπρούκνερ είναι υπεύθυνος για την εξαφάνιση του κοριτσιού. «Πιστεύουμε ότι είναι υπεύθυνος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν και ότι την σκότωσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ο 49χρονος να αποφυλακιστεί με τον όρο να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις του.

Ζήτησαν επίσης από τον Μπρούκνερ να παραδώσει το διαβατήριό του και να παρουσιάζεται τακτικά στις Αρχές, σημειώνοντας τους φόβους τους πως μπορεί να προσπαθήσει να διαφύγει από τη χώρα.

Σημειώνεται πως η γερμανική αστυνομία τον ερευνά από το 2017. Οι εισαγγελείς της πολιτείας έχουν δηλώσει ότι διαθέτουν έμμεσες αποδείξεις που υποδηλώνουν την πιθανή εμπλοκή του στην εξαφάνιση της 3χρονης.

Μεταξύ αυτών είναι πως το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου έδειξε πως ήταν στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν, ενώ και σε ένορκη κατάθεση, τρεις μάρτυρες ισχυρίζονται πως ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση – θρίλερ.

Η αστυνομία τον κατονόμασε ως ύποπτο το 2020 και στη συνέχεια ανακάλυψαν πως είχε καταδικαστεί πριν από δεκαετίες για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών και άλλα εγκλήματα, όπως διακίνηση ναρκωτικών, διαρρήξεις και μικροκλοπές.

Ο Μπρούκνερ ζούσε στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας μεταξύ του 1995 και του 2007 και είχε εργαστεί στο θέρετρο Πράι ντα Λουζ ως βοηθός συντηρητή πισίνας. Ο ίδιος μέχρι σήμερα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν.



Πηγή: skai.gr

