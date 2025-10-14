Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με βοήθεια στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι από αύριο, Τετάρτη, θα επιτρέψει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο ήμισυ των φορτηγών που είχε συμφωνηθεί αρχικά.

Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα που επικαλείται το Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ, δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον παλαιστινιακό θύλακα, με εξαίρεση τις ειδικές ανάγκες που αφορούν τις υποδομές του ανθρωπιστικού τομέα.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που διαχειρίζεται την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι η COGAT είχε ανακοινώσει την Παρασκευή πως αναμενόταν να εισέρχονται περίπου 600 φορτηγά ημερησίως στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Στο σημείωμα της COGAT αναφέρεται ότι οι νέοι περιορισμοί επιβλήθηκαν επειδή «η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σε σχέση με την παράδοση των σορών ομήρων» στο Ισραήλ.

