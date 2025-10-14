Λογαριασμός
Τραμπ: Έξι νεκροί από επίθεση των ΗΠΑ σε πλοίο ανοιχτά της Βενεζουέλας

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο διακινούσε ναρκωτικά και ότι συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατίας», έγραψε ο Τραμπ

Βενεζουέλα πλοίο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από αμερικανική επιδρομή σε σκάφος στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας την Τρίτη οι οποίοι ήταν ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο διακινούσε ναρκωτικά και ότι συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατίας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: skai.gr

