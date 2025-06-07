Από τη στιγμή που έφτασα στην Πράια ντα Λουζ τη Δευτέρα, η λέξη στα χείλη όλων ήταν «κλείσιμο».

Όλοι οι κάτοικοι του ήσυχου θέρετρου του Ατλαντικού, μου είπαν ότι ήλπιζαν ότι η πολυσυζητημένη υπόθεση της εξαφάνισης του 3χρονου κοριτσιού από το τουριστικό κατάλυμα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, θα έφθανε επιτέλους σε ένα «κλείσιμο»: Από την Αγγλίδα που ζούσε πάνω από το διαμέρισμα από το οποίο εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚάν το 2007, μέχρι τον πρώην γείτονα του βασικού υπόπτου στην υπόθεση.

Φυσικά, κάθε πιθανότητα για ένα πραγματικά θετικό αποτέλεσμα έχει εξαφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Το «κλείσιμο» τώρα θα σήμαινε είτε την εύρεση του πτώματος της Μαντλίν ΜακΚάν, είτε την εύρεση του κοριτσιού σε μια άλλη οικογένεια, ανίκανου να θυμηθεί τους γονείς της ή τα μικρότερα δίδυμα αδέρφια της.

Όμως, όσο κι αν ενοχλούνται οι κάτοικοι, όταν μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο επιστρέφουν στην Πράια ντα Λουζ - χρόνο με το χρόνο, ακριβώς τη στιγμή που αρχίζουν να εμφανίζονται μοβ λουλούδια στα δέντρα τζακαράντα - καταλαβαίνουν τον αβάσταχτο πόνο που νιώθουν η Κέιτ και ο Τζέρι ΜακΚάν.

Καταλαβαίνουν πως το σοκ που πέρασαν όταν συνειδητοποίησαν ότι η Μαντλίν δεν ήταν στο κρεβάτι της μετατράπηκε σε λεπτά, έπειτα σε ώρες και έπειτα σε μέρες πανικού. Έπειτα σε βασανιστικούς, ατελείωτους μήνες και χρόνια αβεβαιότητας.

Για 13 χρόνια δεν υπήρχε καμία εμπεριστατωμένη θεωρία για το τι συνέβη στη Μαντλίν εκείνη τη νύχτα. Ξύπνησε μήπως εν μέσω μιας τυχαίας διάρρηξης και έπρεπε οι δράστες να την κάνουν να σιωπήσει; Απήχθη για λογαριασμό ενός ζευγαριού που απεγνωσμένα ήθελε ένα δικό του παιδί; Μήπως οι ίδιοι οι γονείς της κάλυψαν τον τυχαίο θάνατό της; (Μια θεωρία που έλαβε επαρκές βάρος από τους Πορτογάλους εισαγγελείς, ώστε για ένα διάστημα η Κέιτ και ο Τζέρι ΜακΚάν ήταν επίσημα ύποπτοι.)

Η αρχική πορτογαλική έρευνα δεν κατάφερε να διατηρήσει εντελώς ανέπαφη τη σκηνή, επομένως χάθηκε η ευκαιρία να συγκεντρωθούν εγκληματολογικά στοιχεία από το δωμάτιο του κοριτσιού στο Ocean Club. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής θυμούνται και περιγράφουν ακόμη τη συμμετοχή τους στις «ασυντόνιστες έκτακτες έρευνες» που έγιναν στην πόλη.

Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε το 2011, κορυφώθηκε το 2014, με εκτεταμένες έρευνες κοντά στην Πράια ντα Λουζ - αλλά δεν απέδωσε αποτελέσματα.

Τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή, έλαβαν άδεια πρόσβασης από τους Πορτογάλους εισαγγελείς μόνο στους τρεις από τους ιστότοπους για τους οποίους είχαν ζητήσει άδεια να ερευνήσουν... και οι πληροφορίες για τους 60 «ύποπτους» που συνέλαβαν δεν στοιχειοθετούσαν κατηγορία.

Όλα άλλαξαν τον Ιούνιο του 2020, όταν, ξαφνικά, ο επικεφαλής εισαγγελέας στο Μπράουνσβαϊγκ της Γερμανίας, Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, δήλωσε ότι είχε στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η Μαντλίν ΜακΚάν ήταν νεκρή.

Σε συνεργασία με την Bundeskriminalamt (BKA), το γερμανικό αντίστοιχο του FBI, είπαν ότι είχαν εντοπίσει έναν ύποπτο, τον επονομαζόμενο Κρίστιαν Μπρίκνερ.

Κρίστιαν Μπρίκνερ

«Τα στοιχεία είναι αρκετά ισχυρά για να πούμε ότι το κορίτσι είναι νεκρό και να κατηγορήσουμε ένα συγκεκριμένο άτομο για φόνο», είχε δηλώσει η εισαγγελία του Μπράουνσβαϊγκ τότε, χωρίς να αποκαλύψει την έκταση των αποδεικτικών στοιχείων που είχε.

Ανεπίσημα γνωρίζουμε ότι οι υποψίες τους βασιζόταν εν μέρει σε μια συνομιλία που είχε ο Μπρίκνερ, με τον παλιό του φίλο Χέλγκε Μπούσινγκ, σχετικά με την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν, σε ένα φεστιβάλ το 2008. Ο Μπούσινγκ κατέθεσε ότι του ήταν σαφές το τι εννοούσε ο Μπρίκνερ.

Ο Μπρίκνερ, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του στο Αλγκάρβε, ήταν περιπλανώμενος, μικροεγκληματίας και καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης. Όλα ταίριαζαν απόλυτα και φαινόταν ότι το μυστήριο θα μπορούσε επιτέλους να λυθεί. Η μακρά λίστα προηγούμενων καταδικών του Μπρίκνερ περιελάμβανε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 1994 και το 2016.

Από το 2019, ο Μπρίκνερ βρίσκεται στη φυλακή στη Γερμανία για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας στην Πράια ντα Λουζ το 2005. Αλλά αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Σεπτέμβριο ή τον Ιανουάριο εάν πληρώσει ένα οφειλόμενο πρόστιμο.

Ο Μπρίκνερ δήλωσε σε δημοσιογράφο του RTL νωρίτερα φέτος ότι ανυπομονούσε για μια «αξιοπρεπή μπριζόλα και μια μπύρα». Η ανησυχία των αρχών είναι ότι θα εγκαταλείψει τη χώρα και θα κατευθυνθεί προς κάποια περιοχή όπου δεν θα υπάρχει κίνδυνος έκδοσής του στη Γερμανία, αν και δεν φαίνεται να διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα.

Η εμπιστοσύνη στην εισαγγελία του Μπράουνσβαϊγκ κλονίστηκε σοβαρά πέρυσι, στη δίκη του Μπρίκνερ για βιασμό και απόπειρες απαγωγής παιδιών. Ο παλιός του φίλος, Μπούσινγκ, κατέθεσε, αλλά το δικαστήριο τον αθώωσε. Ξαφνικά ο χρόνος για την ποινή φυλάκισης που θα έπρεπε να εκτίσει ο Μπρίκνερ περιορίστηκε αρκετά.

Ο εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Βόλτερς δεν έχει κρύψει το γεγονός ότι χρειαζόταν περισσότερα στοιχεία για να απαγγείλει κατηγορίες στον Μπρίκνερ.

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η Bundeskriminalamt (BKA) ανέλαβε τα έξοδα της έρευνας που διεξήχθη αυτή την εβδομάδα και ολοκληρώθηκε χθες, σε ερειπωμένα κτίρια, σε μια άγρια θαμνώδη περιοχή, εν μέσω της αυξανόμενης ζέστης του καλοκαιριού του Αλγκάρβε.

Τα κτίρια γεμίζουν τη νύχτα από περιπλανώμενους και μικροεγκληματίες όπως ήταν κάποτε ο Μπρίκνερ. Οι κάτοικοι της περιοχής, μας είπαν ότι μερικές φορές βρίσκουν λεηλατημένες βαλίτσες ανάμεσα στα ερείπια, και άλλα αντικείμενα που έχουν κλαπεί από παραθεριστές.

Αλλά οι έρευνες αυτής της εβδομάδας δεν στόχευαν σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, επομένως οι πληροφορίες στις οποίες βασίστηκαν ήταν σαφώς αρκετά ασαφείς.

Όλα έμοιαζαν λίγο σαν μια τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια να υποστηριχθούν οι σχετικές δηλώσεις του Μπούσινγκ. Κατά κάποιο τρόπο, και αυτή η αναζήτηση ήταν παρόμοια με εκείνες που έχω δει σε προηγούμενα ταξίδια.

Η χρήση φτυαριών στη ζέστη, το σκάψιμο του σκληρού -σαν πέτρα- εδάφους...

Η γερμανική ομάδα έρευνας που έφθασε στην περιοχή στόχευε κυρίως σε παλιά αγροτικά κτίρια. Με τη βοήθεια ενός μεγάλου, κίτρινου μηχανικού εκσκαφέα έσπαζε τα τσιμεντένια δάπεδα και «κοσκίνιζε» τα ερείπια που προέκυπταν.

Έκανε επίσης εκτεταμένη χρήση ενός ραντάρ που είχε τη δυνατότητα να διεισδύει στο έδαφος, ή να μετακινείται αργά στις στέγες των κτιρίων, αναζητώντας ανωμαλίες ή εσωτερικές κοιλότητες.

Η πορτογαλική πυροσβεστική υπηρεσία βοήθησε την πρώτη μέρα, αντλώντας και αδειάζοντας ένα παλιό πηγάδι, ώστε να μπορεί να ερευνηθεί λεπτομερώς. Οι αστυνομικοί έψαχναν για ίχνη της Μαντλίν ή για κάποια από τα ρούχα της.

Κάθε φορά που ταξιδεύω στην Πορτογαλία για μια νέα έρευνα, ξεκινάω πάντα με αισιοδοξία. Θα μπορούσε η αστυνομία να βρει κάτι αυτή τη φορά; Αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται γρήγορα φανερό ότι οι έρευνες δεν είναι «αυστηρά στοχευμένες». Η αστυνομία εργάζεται πάντα βασιζόμενη σε αρκετά αόριστες πληροφορίες - ή απλώς σε μια διαίσθηση ενός ερευνητή.

Ο Λουίς Νέβες, Εθνικός Διευθυντής της Polícia Judiciária, του πορτογαλικού αντίστοιχου του FBI, δήλωσε στο τέλος της εβδομάδας ότι «τίποτα δεν είναι μάταιο», κυρίως επειδή με τον καιρό αποκλείονται κάποιες πιθανότητες.

Καθώς παρακολουθούσα τους Γερμανούς ντετέκτιβ να φεύγουν, ένιωθα σαν ...η πηγή ελπίδας για ένα «κλείσιμο» που είχε αναδυθεί τον Ιούνιο του 2020, να εξανεμίζεται και αυτή τη φορά μέσα στην αφόρητη ζέστη...

Daniel Sandford

Πηγή: bbc.com

