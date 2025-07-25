Υπόθεση Έπστιν: Ο Τραμπ δεν σκέφτεται να απονείμει χάρη στην Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη ή να μειώσει την ποινή της Γκισλέιν Μάξγουελ, της επί πολλά χρόνια συνεργάτιδας του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, η υπόθεση του οποίου έχει βρεθεί ξανά στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.

«Είναι κάτι που δεν το έχω σκεφτεί» είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να δοθεί χάρη στη Μάξγουελ. «Επιτρέπεται να το κάνω, αλλά είναι κάτι που δεν το έχω σκεφτεί», επανέλαβε.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή του Ταλαχάσι, στη Φλόριντα, αφού το 2021 κρίθηκε ένοχη στην κατηγορία ότι βοηθούσε τον Έπστιν να κακοποιεί σεξουαλικά έφηβες. Έχει ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Ο Τραμπ δέχεται έντονες πιέσεις από την εκλογική βάση του αλλά και από τους πολιτικούς αντιπάλους του να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες γύρω από την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Έπστιν, ο οποίος απαγχονίστηκε στο κελί του το 2019, πριν ξεκινήσει η δίκη του για εμπορία ανθρώπων. Οι αρχές έκριναν ότι αυτοκτόνησε.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι είχε υποσχεθεί στις αρχές του έτους να δημοσιοποιήσει πρόσθετο υλικό που πιθανώς να σχετιζόταν με τους πελάτες του Έπστιν και τις συνθήκες του θανάτου του.

Ωστόσο, αυτόν τον μήνα, το υπουργείο της άλλαξε στάση ανακοινώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί η έρευνα και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Έπστιν διατηρούσε «λίστα» με τους πελάτες του.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε κατακραυγή από ορισμένους υποστηρικτές του Τραμπ οι οποίοι πίστευαν επί χρόνια ότι η κυβέρνηση συγκάλυπτε την υπόθεση για να προστατεύσει τους πλούσιους και ισχυρούς φίλους του Έπστιν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, είπε ότι συναντήθηκε με τη Μάξγουελ την Πέμπτη στη φυλακή και σκοπεύει να την ξαναδεί σήμερα, αφού επικοινώνησε προηγουμένως με τους συνηγόρους της για να διαπιστώσει εάν διαθέτει «πληροφορίες για οποιονδήποτε έχει διαπράξει εγκλήματα σε βάρος θυμάτων».

Όταν ρωτήθηκε για τη συνάντηση του Μπλανς με τη Μάξγουελ, ο Τραμπ είπε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες, μόνο ότι συνέβη. Αμέσως μετά άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να εξεταστούν άλλα προβεβλημένα πρόσωπα για τους δεσμούς τους με τον Έπστιν. «Δεν μιλάνε για εκείνους. Μιλάνε για μένα. Δεν έχω καμία σχέση με τον τύπο», ισχυρίστηκε.

Ο Τραμπ εμφανιζόταν με τον Έπστιν σε κοινωνικές εκδηλώσεις τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000. Το όνομά του, όπως και πολλών άλλων προσώπων, εμφανίζεται στις λίστες επιβατών που μετακινήθηκαν με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπστιν τη δεκαετία του ’90. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται ότι έχει πετάξει ποτέ με αυτό το αεροπλάνο και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα σχετικό με την υπόθεση αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.