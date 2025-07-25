Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού στην Αλμπουκέρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος.

Η πανεπιστημιούπολη έκλεισε «για προληπτικούς λόγους», ενώ ο φερόμενος ως δράστης παραμένει ασύλληπτος και «φέρει όπλο», όπως σημειώνει το πανεπιστήμιο, καλώντας όσους βρίσκονται στην κεντρική πανεπιστημιούπολη να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο και τους υπόλοιπους να αποφύγουν την περιοχή.

(1/3) SHELTER IN PLACE AND AVOID CENTRAL CAMPUS.



In the early morning hours of July 25, 2025, UNMPD received a report of gunshots fired at Casas del Rio (Gila), located at 420 Redondo Dr NE in Albuquerque. Responding officers discovered two individuals had been shot. pic.twitter.com/6jhc0KAyLZ — Univ. of New Mexico (@UNM) July 25, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3:00 π.μ. τοπική ώρα στο συγκρότημα Casas del Rio, όπου φτάνοντας οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς. Το ένα υπέκυψε, ενώ το δεύτερο νοσηλεύεται με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Η αστυνομία της πολιτείας του Νέου Μεξικού έχει αναλάβει την έρευνα για το φονικό επεισόδιο.

Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό από τα τουλάχιστον 33 που αφορούν σε επίθεση με όπλο σε σχολικό ή πανεπιστημιακό χώρο στις ΗΠΑ από την αρχή του 2025, σύμφωνα με ανάλυση του CNN. Από αυτούς, 14 έχουν καταγραφεί σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 19 σε πανεπιστήμια ή κολλέγια.





Πηγή: skai.gr

