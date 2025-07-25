Το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ρωσίας προς πώληση ή διάλυση

Το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ρωσίας, το Admiral Kuznetsov ("Ναύαρχος Κουζνετσόφ") , που είχε ναυπηγηθεί πριν 40 χρόνια, είναι πιθανό να πωληθεί ή να δοθεί για διάλυση (scrap), αναφέρει ο πρόεδρος της κρατικής ναυπηγικής εταιρείας της Ρωσίας στην εφημερίδα Kommersant σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Οι δηλώσεις του Αντρέι Κόστιν έγιναν μετά από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Izvestia νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το οποίο επικαλούνταν ανώνυμες πηγές που δήλωναν ότι οι μακροχρόνιες εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης του πολεμικού πλοίου έχουν σταματήσει.

Το αεροπλανοφόρο Admiral Kuznetsov, που εγκαινιάσθηκε το 1985 όταν υπήρχε ακόμη η Σοβιετική Ένωση, ανέπτυξε δράση κατά την διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας της Ρωσίας στη Συρία για να υποστηρίξει τον τότε πρόεδρο Μπασάρ Αλ –Άσαντ, με τα αεροσκάφη του να πραγματοποιούν αεροπορικές επιθέσεις κατά των δυνάμεων των ανταρτών.

Αλλά δεν έπαιξε κανένα ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανίας και τέθηκε εκτός υπηρεσίας από το 2017, καθώς αποφασίσθηκε ο εκσυγχρονισμός του στην περιοχή του Μούρμπανσκ που είναι κοντά στον ναύσταθμο του Ρωσικού Στόλου της Βόρειας Θάλασσας.

Οι προσπάθειες ανακαίνισής του προσέκρουσαν επανειλημμένα σε ατυχήματα και εμπόδια.

Ερωτηθείς για την τύχη του την Πέμπτη στο περιθώριο μιας τελετής έπαρσης σημαίας για ένα νέο πυρηνικό υποβρύχιο στη βορειοδυτική Ρωσία, ο Κόστιν διευκρίνισε ότι δεν είχε ακόμη ληφθεί τελική απόφαση, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν αξίζει πλέον να δαπανώνται χρήματα για το Adrmiral Kuznetsov.

«Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να επισκευασθεί οτιδήποτε. Είναι πάνω από 40 ετών και είναι εξαιρετικά ακριβό… Νομίζω ότι το ζήτημα θα λυθεί κατά κάποιο τρόπο με το είτε να πουληθεί είτε να διαλυθεί» δήλωσε ο Κόστιν σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την πολεμική ετοιμότητα ξεχωριστών πολεμικών πλοίων θεωρούνται ευαίσθητες για τη Μόσχα και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν σχολιάζει τέτοιου είδους θέματα.

Ρώσοι βετεράνοι του πολεμικού ναυτικού και εμπειρογνώμονες είναι διχασμένοι ως προς την προοπτική να δοθεί για διάλυση το αεροπλανοφόρο , με ορισμένους να δηλώνουν στην Izvestia ότι είναι απηρχαιωμένο και άλλους να λένε ότι αυτό ή ένας διάδοχος του θα παρείχε τις δυνατότητες που χρειάζεται η Ρωσία.

Το αεροπλανοφόρο απέκτησε κακή φήμη στη Βρετανία όταν ο τότε υπουργός Άμυνας Μάικλ Φάλον το χαρακτήρισε «πλοίο της ντροπής» το 2017, όταν πέρασε κοντά στις αγγλικές ακτές κατά την επιστροφή του από τη Μεσόγειο, βγάζοντας μαύρο καπνό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

