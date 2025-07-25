Βιετνάμ: Δέκα νεκροί από ανατροπή λεωφορείου

Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν ένα λεωφορείο ανατράπηκε σε έναν δρόμο που συνδέει το Ανόι με το Ντα Νανγκ, στο κεντρικό Βιετνάμ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Άλλοι δώδεκα επιβάτες τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, και νοσηλεύονται.

Όλα τα θύματα ήταν Βιετναμέζοι, διευκρίνισε η κυβέρνηση.

At least nine people, including children, were killed in central in Vietnam when a bus crashed early on Friday, the government said.



For more: https://t.co/qTW4JyTYql#etribune #news #latest pic.twitter.com/jaX3jqlICc — The Express Tribune (@etribune) July 25, 2025

Το λεωφορείο που εκτελούσε νυχτερινό δρομολόγιο ξέφυγε από την πορεία του, χτύπησε σε πινακίδες οδικής σήμανσης και ανατράπηκε, νωρίς το πρωί.

Ο πρωθυπουργός Παμ Μινχ Τσινχ ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για την τραγωδία αυτή που σημειώνεται μόλις μία εβδομάδα μετά τον θάνατο 38 ανθρώπων σε ναυάγιο τουριστικού σκάφους στον Κόλπο του Αλόνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.