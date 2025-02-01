Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε δύο επαρχίες - Προειδοποίηση για αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη χώρα

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο σήμερα το πρωί για ρωσικά πλήγματα σε δύο επαρχίες στην ανατολική Ουκρανία αφού εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης του Χαρκόβου που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, δήλωσε ότι σημειώθηκαν «εχθρικά πλήγματα» σε δύο περιοχές, ενώ διευκρίνισε ότι ακόμη δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν θύματα.

Στην επαρχία Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, άγνωστης προς το παρόν φύσης επίθεση προκάλεσε ζημιές «σε ενεργειακή υποδομή», αφήνοντας 164 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, επεσήμανε η τοπική στρατιωτική διοίκηση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν θύματα.

Λίγο πριν τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) εκδόθηκε προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις, η οποία αφορούσε το σύνολο της Ουκρανίας.

Στον λογαριασμό της στο Telegram η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας τόνισε ότι υπάρχει κίνδυνος επίθεσης με «πυραύλους σε όλες τις περιοχές για τις οποίες εκδόθηκε προειδοποίηση».

Συγκεκριμένα εξήγησε ότι υπάρχει κίνδυνος επίθεσης με πυραύλους στις επαρχίες Μικολάιφ και Χερσώνα, ενώ drones πετούν πάνω από πολλές επαρχίες της βορειοανατολικής Ουκρανίας. Παράλληλα έκανε λόγο για «απειλή βαλλιστικών όπλων που προέρχονται από τα βορειοανατολικά».

Στο μεταξύ χθες επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα με πυραύλους στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. «Μεταξύ των ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο του πλήγματος ήταν Νορβηγοί διπλωμάτες», επεσήμανε χωρίς να διευκρινίσει αν είναι μεταξύ των τραυματιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

