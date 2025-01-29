Η κλιματική αλλαγή κατέστησε περισσότερο πιθανή την εκδήλωση στο Λος Άντζελες των μεγάλων πυρκαγιών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με ανάλυση επιστημονικού δικτύου αναφοράς, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τρίτη.

Ο εκρηκτικός συνδυασμός ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων, που ευνοεί τις σφοδρές πυρκαγιές, κατέστη κατά περίπου 35% πιο πιθανός από την κλιματική αλλαγή, έκρινε το δίκτυο ειδικών του World Weather Attribution (WWA).

«Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή επιδείνωσε τις τρομερές πυρκαγιές του Λος Άντζελες μειώνοντας τις βροχοπτώσεις, ξηραίνοντας τη βλάστηση και αυξάνοντας την αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στις συνθήκες ξηρασίας που ευνοούν τις πυρκαγιές και τους ισχυρούς ανέμους της Σάντα Άνα», που πνέουν τον χειμώνα, διευκρινίζει το δίκτυο WWA σε ανακοίνωσή του.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής «οι συνθήκες ξηρασίας επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο τον χειμώνα, πράγμα το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά την ώρα που πνέουν οι ισχυροί άνεμοι της Σάντα Άνα, οι οποίοι μπορούν να μετατρέψουν μικρές φωτιές που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους σε θανατηφόρες πυρκαγιές», εξήγησε η Κλερ Μπαρνς του Imperial College London, μια από τις ειδικούς που μετείχαν στη μελέτη.

Εξάλλου οι βροχές του Οκτωβρίου, που σηματοδοτούσαν παραδοσιακά το τέλος της εποχής των πυρκαγιών, είναι πλέον σπάνιες. Οι βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου μειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τη μελέτη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εποχή των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες παρατείνεται ως εκ τούτου και γίνεται «πιο επικίνδυνη». «Οι συνθήκες ξηρασίας που ευνοούν σε μεγάλο βαθμό μια πυρκαγιά διαρκούν τώρα κατά μέσον όρο επιπλέον 23 ημέρες κάθε χρονιά σε σύγκριση με αυτές του κλίματος την προβιομηχανική εποχή», διευκρινίζουν στην έκθεσή τους.

Οι θερμοί και ξηροί άνεμοι της Σάντα Άνα πνέουν συνήθως στην Καλιφόρνια μεταξύ φθινοπώρου και άνοιξης.

Η προέλευση των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, που ήταν οι χειρότερες στην ιστορία της μεγαλούπολης αυτής της Καλιφόρνιας, συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο ερευνών. Οι ερευνητές εξετάζουν κυρίως την πιθανότητα ένα ηλεκτρικό ατύχημα να προκάλεσε το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην Αλταντίνα (Πυρκαγιά Ίτον), που ήταν η δεύτερη πιο καταστροφική στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Οι πυρκαγιές αυτές εκδηλώθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου στα περίχωρα του Λος Άντζελες, σε περιοχή που αντιμετώπιζε μεγάλη έλλειψη σημαντικών βροχών για 8 μήνες.

Επίσης εκδηλώθηκαν έπειτα από δύο χρόνια έντονων βροχών, που είχαν δημιουργήσει πλούσια βλάστηση, η οποία στη συνέχεια ξεράθηκε στη διάρκεια των πολλών μηνών ξηρασίας.

«Περάσαμε από μια περίοδο απίστευτης υγρασίας σε μια περίοδο απίστευτης ξηρασίας», δήλωσε ο Τζον Αμπατζόγλου, καθηγητής κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και ένας από τους συντάκτες της ανάλυσης, σε συνέντευξη Τύπου.

Η ένταση εξάλλου των ανέμων της Σάντα Άνα έφτασε αυτό τον μήνα σε πρωτοφανή επίπεδα από το 2011, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναζωπυρώνοντας τις φλόγες των πυρκαγιών και καθιστώντας σχεδόν αδύνατο το έργο των πυροσβεστών.

«Πρόκειται για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ σε όρους κλιματικών και μετεωρολογικών συνθηκών που ευνοεί τις πυρκαγιές», έκρινε ο Αμπατζόγλου.

Το επιστημονικό δίκτυο World Weather Attribution, το οποίο μελετά τις σχέσεις ανάμεσα σε ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, προβλέπει ότι ο κίνδυνος για μεγάλες πυρκαγιές αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

«Οι συνθήκες αυτές που ευνοούν τις πυρκαγιές θα αυξηθούν κατά πάνω από 35% αν η άνοδος της θερμοκρασίας φτάσει τους +2,6 βαθμούς Κελσίου το 2100» σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, σύμφωνα με τους επιστήμονες του δικτύου. Η άνοδος της θερμοκρασίας υπολογίζεται ήδη σε περίπου 1,3 βαθμό Κελσίου.

«Αν δεν υπάρξει πιο γρήγορη μετάβαση προς την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων που υπερθερμαίνουν τον πλανήτη, η Καλιφόρνια θα συνεχίσει να γίνεται πιο ζεστή, πιο ξηρή και πιο εύφλεκτη», προειδοποίησε η Κλερ Μπαρνς.

