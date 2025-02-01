Λεωφορεία που μεταφέρουν Παλαιστίνιους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι από ισραηλινές φυλακές, έφτασαν στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο της συμφωνίας της Χαμάς με το Ισραήλ.

Θα αφεθούν ελεύθεροι συνολικά 183 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστίνιων Κρατουμένων, ΜΚΟ με έδρα την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

The first bus carrying some of the 183 Palestinian prisoners released from Israeli jails has arrived in Ramallah. pic.twitter.com/jUO99jyofA — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 1, 2025

Είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί η απελευθέρωση τριών Ισραηλινών ομήρων, έπειτα από σχεδόν 16 μήνες ομηρείας.

Ο 52χρονος Ofer Kalderon απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz μαζί με τον γιο του Erez, ο οποίος ήταν 11 ετών τότε, και την κόρη του Sahar, που ήταν 16. Ο Erez και η Sahar αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας το Νοέμβριο του 2023.

Hostage Ofer Calderon is handed over to the Red Cross by Hamas after 484 days in captivity.



Calderon is seen paraded on a stage in southern Gaza's Khan Younis. He briefly waves to the crowd before leaving in Red Cross vehicle. pic.twitter.com/9VnKQeRJQr — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 1, 2025

Ο Yarden Bibas απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz μαζί με τη σύζυγό του Shiri και τους δύο γιους του Kfir και Ariel. Ο Kfir ήταν μόλις εννέα μηνών όταν απήχθη, ο νεότερος όμηρος που κρατήθηκε στις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε τον Νοέμβριο του 2023 ότι οι Shiri, Kfir και Ariel Bibas σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ομηρίας του Yarden Bibas στο οποίο κατηγόρησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον θάνατό τους.

Εκπρόσωπος των IDF εκείνη την εποχή αποκάλεσε το βίντεο «ψυχολογικό τρόμο». Αν και το Ισραήλ δεν επιβεβαίωσε ποτέ τον θάνατό τους, ο στρατός είπε στους συγγενείς ότι μπορεί να μην είναι ζωντανοί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

Hostage Yarden Bibas is also handed over to the Red Cross by Hamas.



Hamas also parades Bibas on a stage in southern Gaza's Khan Younis.



Bibas is returning to Israel without his wife Shiri and children Ariel and Kfir, who Hamas have previously claimed have died. Israel has not… pic.twitter.com/21j8F63vs2 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 1, 2025

Ο Keith Siegel είναι Ισραηλινοαμερικανός πολίτης, ο οποίος απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Kfar Aza. Η σύζυγός του, Aviva, η οποία απήχθη μαζί του, αφέθηκε ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο της βραχύβιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Hostage Keith Siegel is being handed over by Hamas to the Red Cross after 484 days in captivity.



Siegel is paraded on a stage at the port of Gaza City pic.twitter.com/yJfX319X8P — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 1, 2025

First American-Israeli hostage Keith Siegel freed by Hamas after 484 days in captivity https://t.co/qRODrso0Mt pic.twitter.com/eCb584YkFu — New York Post (@nypost) February 1, 2025

Στη διάρκεια της διαδικασίας απελευθέρωσης του Μπίμπας και του Καλντερόν στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ήταν παρόντες δεκάδες μαχητές της Χαμάς, οι περισσότεροι με καλυμμένα τα πρόσωπα και φορώντας στολές παραλλαγής.

Όμως αντίθετα με τις απελευθερώσεις της Πέμπτης, όταν παρατηρήθηκαν σκηνές χάους, σήμερα στο σημείο της παράδοσης δεν είχαν συγκεντρωθεί Παλαιστίνιοι.

«Ανακούφιση»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε σήμερα στο Χ ότι μοιράζεται «την τεράστια ανακούφιση και τη χαρά» των συγγενών του Γαλλοϊσραηλινού ομήρου, Kalderon, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος «έπειτα από 483 ημέρες απίστευτης κόλασης» στα χέρια της Χαμάς.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του είναι με τον τελευταίο Γαλλοϊσραηλινό όμηρο που εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα, τον Οχάντ Γιαχαλομί, και διαβεβαίωσε ότι το Παρίσι «κάνει τα πάντα για να πετύχει την απελευθέρωσή του χωρίς καθυστέρηση».

Ο Οχάντ Γιαχαλομί, που γιόρτασε τα 50ά του γενέθλια σε κατάσταση ομηρείας, απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Ο γιος του, ο 12χρονος Εϊτάν, αφέθηκε ελεύθερος στην πρώτη εκεχειρία του Νοεμβρίου του 2023.

«Είναι επιτέλους ελεύθερος, αυτό ήταν, επιτέλους τελείωσε» δήλωσε ενθουσιασμένος ο εξάδελφος του Καλντερόν, ο Ολιβιέ Ζαουί, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό FranceInfo.

«Είναι όρθιος, περπατά (…) σωματικά μοιάζει καλά σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση εκ πρώτης όψεως», πρόσθεσε. «Σωματικά, έπειτα από 15 μήνες ομηρείας στα χέρια τρομοκρατών, προφανώς θα έχει προβλήματα», εκτίμησε.

Παράλληλα ο Ολιβιέ Ζαουί σχολίασε ότι «η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι δύσκολη» για τον Καλντερόν, καθώς «θα ανακαλύψει ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Νιρ Οζ είτε δολοφονήθηκε είτε αιχμαλωτίστηκε», ανάμεσά τους και η 80χρονη πεθερά του και η 12χρονη ανιψιά του.

Πηγή: skai.gr

