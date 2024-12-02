Τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις από τη συνεχή ανάπτυξη του τουρισμού αναδεικνύει νέα έρευνα της Accor. Οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, προβλέπουν ότι θα ταξιδεύουν πιο συχνά και θα δαπανούν περισσότερα χρήματα σε ταξίδια για το 2025. Ωστόσο, ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις βιωσιμότητας που προκύπτουν από αυτή την ανάπτυξη, βοηθώντας τους ταξιδιώτες να μετατρέψουν τις καλές προθέσεις τους σε καλές επιλογές.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε 8.000 ταξιδιώτες από επτά ευρωπαϊκές χώρες, αποκαλύπτει ότι πάνω από το ήμισυ των συμμετεχόντων (53%) αναμένουν να ξοδέψουν περισσότερα σε ταξίδια το 2025 σε σύγκριση με το 2024, ενώ μόλις το 10% προβλέπει μείωση στον ταξιδιωτικό τους προϋπολογισμό. Οι ταξιδιώτες από την Πολωνία ήταν και πάλι οι πιο αισιόδοξοι για τη δυνατότητά τους να αυξήσουν τις δαπάνες τους το 2025 σε σχέση με φέτος, με το 65% να αναμένει αύξηση και το 8% μείωση. Ακολουθούν οι Γερμανοί (62% έναντι 8%) και οι Ισπανοί (55% έναντι 12%). Το 52% των ταξιδιωτών από την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένει επίσης αύξηση των δαπανών τους, ενώ μόλις το 12% και το 10% αντίστοιχα αναμένουν μείωση.

Συνολικά, ο όγκος των ταξιδιών που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν οι Ευρωπαίοι το 2025 είναι επίσης σε άνοδο. Το 88% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι αναμένει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα υπερατλαντικό ταξίδι αναψυχής τον επόμενο χρόνο, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση στα διεθνή και εγχώρια επαγγελματικά ταξίδια.

Αν και η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες παραμένουν αισιόδοξοι, επισημαίνει επίσης ότι ο τουριστικός κλάδος πρέπει να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο. Η κλιματική αλλαγή και οι βιώσιμες επιλογές είναι σημαντικές για το 73% των ταξιδιωτών - ποσοστό αυξημένο από το 71% στην προηγούμενη έρευνα - με το 25% να δηλώνει ότι αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά (αύξηση από το 22%). Οι ταξιδιώτες στην Ιταλία και τη Γερμανία είναι οι πιο αφοσιωμένοι στα «πράσινα» ταξίδια, με το 81% να θεωρεί αυτούς τους παράγοντες σημαντικούς, ενώ ακολουθούν οι ταξιδιώτες στην Ισπανία (78%), την Πολωνία (77%), τη Γαλλία (75%), την Ολλανδία (67%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (63%).

Όσον αφορά τις αλλαγές που σκοπεύουν να κάνουν λόγω των ανησυχιών για το κλίμα, το 20% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα αποφεύγει περιοχές που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Επίσης, οι ταξιδιώτες σκοπεύουν να κάνουν προσωπικές επιλογές για να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες, όπως η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών (36%), η μείωση της διάρκειας του ντους για εξοικονόμηση νερού (35%), η επιλογή τοπικών και/ή εποχικών προϊόντων στα εστιατόρια (32%) και η προτίμηση ανεξάρτητων επιχειρήσεων στους τοπικούς προορισμούς (27%).

Υπερτουρισμός

Η συντριπτική πλειοψηφία των ταξιδιωτών (90%) δηλώνει ότι τα ζητήματα που προκαλεί ο υπερτουρισμός θα επηρεάσουν τον προορισμό ή τον τρόπο που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν το 2025. Το ένα τρίτο (31%) δηλώνει ότι θα αποφύγει τα ταξίδια στην αιχμή της τουριστικής περιόδου για να αποφύγει τον συνωστισμό. Το 27% θα αποφεύγει προορισμούς που πλήττονται από υπερτουρισμό και περισσότεροι από 1 στους 5 (22%) θα επιλέξουν συνειδητά λιγότερο γνωστούς προορισμούς για τα ταξίδια τους.

Με το κόστος να αποτελεί και πάλι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους καταναλωτές στο να κάνουν πιο θετικές επιλογές ταξιδιού, το 46% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι η μείωση των premium εναλλακτικών έναντι πιο βιώσιμων επιλογών θα τους έκανε πιο πιθανό να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους. 'Αλλοι παράγοντες που θα τους επηρέαζαν περιλαμβάνουν την αύξηση των βιώσιμων εναλλακτικών (36%), μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τις επιπτώσεις των προσφερόμενων υπηρεσιών (34%) και την επιβράβευση για την επιλογή βιώσιμων επιλογών (31%).

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης υποστήριξη για πιθανές κυβερνητικές ενέργειες που θα ενθαρρύνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές ταξιδιού, όπως η εφαρμογή του πειράματος της Γερμανίας με τη μείωση των τιμών των εισιτηρίων τρένων για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές (22%) και η απαγόρευση των πτήσεων μικρών αποστάσεων όπου υπάρχουν πιο βιώσιμες εναλλακτικές (16%), όπως η απαγόρευση των εγχώριων πτήσεων μικρών αποστάσεων που εφαρμόστηκε στη Γαλλία.

Οι προσδοκίες για διεθνή ταξίδια workation - συνδυασμός επαγγελματικών και ψυχαγωγικών ταξιδιών - είναι αυξημένες, από 0,6 ανά ταξιδιώτη πέρυσι σε προσδοκία 0,87 για το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 25% των Ευρωπαίων πλέον αναμένει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα τέτοιο συνδυασμένο ταξίδι στο εξωτερικό το 2025, αυξημένο από το 19% της προηγούμενης έρευνας. Οι προσδοκίες για εγχώρια workation είναι επίσης αυξημένες, από 0,6 σε 0,91 ανά άτομο.

Παρά την προτεραιότητα που δίνεται στα ταξίδια, η πίεση από το αυξανόμενο κόστος ζωής εξακολουθεί να επηρεάζει τα σχέδια των ταξιδιωτών, με το 88% των ερωτηθέντων ωστόσο να λαμβάνει τουλάχιστον ένα μέτρο για να μειώσει τα έξοδα ως συνέπεια του υψηλότερου κόστους διαβίωσης. Οι ενέργειες εξοικονόμησης περιλαμβάνουν την αποφυγή ταξιδιών στην υψηλή περίοδο (30%), την επιλογή οικονομικότερων τύπων καταλυμάτων (23%) καθώς και οικονομικότερων προορισμών (22%). Επίσης, πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν πιο οικονομικές συνήθειες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, όπως το να ταξιδεύουν με λιγότερες αποσκευές (13%), να καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ (9%) και να παραλείπουν τα ορεκτικά ή τα επιδόρπια στα γεύματα (7%).

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι, ενώ ο αριθμός των ταξιδιωτών που σκοπεύουν να ταξιδέψουν εντός Ευρώπης έχει μειωθεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα (80% από 86%), οι ταξιδιώτες δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για άλλες περιοχές του κόσμου. Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι προθέσεις ταξιδιών στην Ασία (22% από 16%), στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική (20% από 16%), στην Αφρική (13% από 10%), στη Νότια Αμερική (12% από 8%) και στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (8% από 5%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.