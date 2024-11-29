Τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τις ενδεχόμενες συνέπειες που θα είχε για τη Γαλλία η μη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025 και η ανατροπή της κυβέρνησής του, έκρουσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μισέλ Μπαρνιέ.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, o Μπαρνιέ δήλωσε διατεθειμένος να προσαρμόσει το σχέδιο του προϋπολογισμού ούτως ώστε να ικανοποιήσει, ως ένα βαθμό, τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, αρχής γενομένης από αυτά του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν, η οποία τις τελευταίες ημέρες απειλεί να υπερψηφίσει μία από τις προτάσεις μορφής που έχουν ανακοινώσει ότι προτίθεται να καταθέσουν τα κόμματα της αριστεράς. Στην περίπτωση αυτή η κυβέρνησή του θα πέσει και ερωτηθείς ο Γάλλος πρωθυπουργός για τις «σοβαρές αναταράξεις» που θα μπορούσαν να υπάρξουν, ανέφερε τα εξής:

«Κάποιοι μπορεί να μπουν στον πειρασμό να ευτελίσουν τους κινδύνους για να απαλλαγούν από την ευθύνη. Δεν πρόκειται να ενδώσω σε καμία καταστροφολογία. Αυτό δεν είναι η ιδιοσυγκρασία μου. Απλώς συνεχίζω να λέω την αλήθεια στον γαλλικό λαό. Η μη ψήφιση του προϋπολογισμού και η ανατροπή της κυβέρνησης θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αύξηση των επιτοκίων για το κράτος και συνεπώς για τις επιχειρήσεις και τον γαλλικό λαό. Υπάρχει ήδη μεγάλη ανησυχία, όπως φαίνεται από τα spreads -τις διαφορές στα επιτόκια μεταξύ των χωρών- που σήμερα σημαίνουν ότι η Γαλλία δανείζεται ακριβότερα από την Ελλάδα. Θέλουμε οι τόκοι του χρέους και μόνο να γίνουν στο μέλλον το μεγαλύτερο κονδύλι του εθνικού προϋπολογισμού, μπροστά από την εκπαίδευση και την άμυνα;».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ίσως κάπως πιο καθησυχαστικός, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Αντουάν Αρμάν δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι «η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα» διότι «έχει μία οικονομία και μια κατάσταση απασχόλησης, δραστηριότητας, ελκυστικότητας, καθώς και μια οικονομική και δημογραφική δύναμη που είναι πολύ μεγαλύτερη». Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία «έκαναν τη δουλειά τους» διότι «σήκωσαν τα μανίκια και είπαν στους συμπατριώτες τους, θα είναι δύσκολο, αλλά θα κάνουμε εξοικονόμηση». Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα κατάρρευσης για τη Γαλλία, αλλά ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως ένα αεροπλάνο που βρίσκεται σε ύψος και που κάποια στιγμή χάνει τον έλεγχο». «Αλλά υπάρχει τρόπος διαφυγής, που δεν είναι άλλος από τον δρόμο του προϋπολογισμού», κατέληξε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

