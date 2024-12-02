H δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, εάν στο σχέδιο του επερχόμενου προέδρου δεν συμπεριλαμβάνονται ευρύτερες συνομιλίες που θα αφορούν στον κατευνασμό των ανησυχιών της Μόσχας για την ασφάλεια, προειδοποίησε Ρώσος μεγιστάνας από το στενό περιβάλλον του Κρεμλίνου.

Ειδικότερα, ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, που υπόκειται σε κυρώσεις από τη Δύση, είπε στους Financial Times ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιθανό να απορρίψει μια πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου από τον πρόσφατα διορισμένο ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για τη σύγκρουση, Κιθ Κέλογκ.

«Ο Κέλογκ έρχεται στη Μόσχα με το σχέδιό του, το παίρνουμε και μετά του λέμε να πάει να πη@@@@, γιατί δεν μας αρέσει τίποτα. Αυτή θα είναι η όλη διαπραγμάτευση», είπε ο Μαλοφέγιεφ σε συνέντευξή του από ένα πολυτελές θέρετρο στο Ντουμπάι. «Για να είναι εποικοδομητικές οι συνομιλίες, πρέπει να μιλήσουμε όχι για το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά για το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου».

Ο Μαλοφέγιεφ είπε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση μόνο εάν αντέστρεφε την απόφαση της Ουάσιγκτον για τη χρήση προηγμένων όπλων μεγάλου βεληνεκούς και απομάκρυνε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το αξίωμα και στη συνέχεια συμφωνούσε να συναντηθεί με τον Πούτιν για «συζήτηση υψηλού επιπέδου σχετικά με όλα τα ζητήματα της παγκόσμιας τάξης».

Προειδοποίησε ότι «ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του πυρηνικού πολέμου» αφού το Κίεβο εκτόξευσε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατασκευής ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου στο ρωσικό έδαφος και ο Πούτιν απάντησε εκτοξεύοντας έναν πειραματικό βαλλιστικό πύραυλο στην Ουκρανία .

Λίγες μέρες πριν από την υποψηφιότητά του, ο Κέλογκ είπε στο Fox News ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να εκλάβει ως μπλόφα της Ρωσίας την πρόσφατη επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο και τις απειλές για περαιτέρω κλιμάκωση. «Ο Πούτιν χρησιμοποίησε την απειλή για τον πυρηνικό πύραυλο για ψυχολογικούς λόγους», είπε ο Κέλογκ.

«Δεν χρησιμοποίησε τον πύραυλο γιατί ήταν στρατιωτικά αποτελεσματικός. . . αλλά επειδή ήθελε να πει στη Δύση «δείτε τι μπορώ να κάνω»».

Αντί να «υποχωρήσουν», πρόσθεσε, οι ΗΠΑ και οι δυτικοί σύμμαχοι θα πρέπει «να συνεχίσουν, γιατί ο Πούτιν δεν θα ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο στην Ευρώπη».

Ο Μαλοφέγιεφ, ωστόσο, υποστήριξε ότι εάν οι ΗΠΑ δεν συμφωνούσαν να ανακαλέσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, η Ρωσία θα μπορούσε να εκτοξεύσει ένα τακτικό πυρηνικό όπλο. «Θα υπάρξει μια ζώνη ακτινοβολίας την οποία δεν θα μπορεί κανείς να διαπεράσει», είπε. «Και ο πόλεμος θα τελειώσει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Μόσχα θέτει ως προϋπόθεση για την ειρήνη τη συζήτηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ και για άλλα παγκόσμια σημεία ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στη Μέση Ανατολή και της αναπτυσσόμενης συμμαχίας της Ρωσίας με την Κίνα, αλλά και την αναγνώριση των ΗΠΑ ότι η Ουκρανία είναι μέρος των βασικών συμφερόντων του Κρεμλίνου.

«Θέλουμε μια μακροπρόθεσμη ειρήνη – κάποιο είδος γενικής συμφωνίας για την παγκόσμια τάξη», είπε ο Μαλοφέγεφ. «Ο Τραμπ θέλει να μείνει στην ιστορία, σύντομα θα γίνει 80, είναι παππούς. Ούτε ο Πούτιν είναι 50 πια. Θα είναι η κληρονομιά που θα μας αφήσουν και οι δύο».

Όπως Αναφέρουν οι Financial Times, oι απόψεις του Μαλοφέγεφ είναι ακόμα πιο προωθημένες από τους όρους που έχει θέσει ο Πούτιν για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, η οποία θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει τέσσερις περιοχές πρώτης γραμμής στη Ρωσία και να συμφωνήσει να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Ο πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός μεγιστάνας δεν κατέχει επίσημη θέση, αλλά συχνά υπήρξε μία από τις φωνές που απηχούν τις απόψεις του Κρεμλίνου. Τον Σεπτέμβριο, παντρεύτηκε τη Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, την επίτροπο για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη πιθανή διάπραξη εγκλήματος πολέμου που αφορά στην απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία.

Ο Μαλοφέγεφ προστέθηκε στις δυτικές λίστες κυρώσεων για το ρόλο του στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014. Οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει εκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Παρά τον πληθωρισμό και τα πλήγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω των δυτικών κυρώσεων, ο Μαλοφέγεφ είπε ότι ο πόλεμος είχε «θεραπεύσει» την οικονομία της Ρωσίας αναζωογονώντας την αμυντική βιομηχανία της, όπου τα εργοστάσια εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο σε τρεις βάρδιες ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε καταναλωτική έκρηξη.

«Η παλιά σοβιετική στρατιωτική μηχανή λειτουργεί ξανά και [σε όλη τη Ρωσία] οι άνθρωποι ζουν πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από τον πόλεμο», είπε. «Άνθρωποι που εργάζονται στην αμυντική βιομηχανία, τη γεωργία, την αγορά, στις τοπικές αγορές και αποτελούν το 90% του πληθυσμού, οι κυρώσεις δεν τους επηρεάζουν καθόλου.»

Αν και ο Πούτιν ζήτησε από τη Δύση να ανακαλέσει όλες τις κυρώσεις της εναντίον της Ρωσίας για πιθανή κατάπαυση του πυρός, ο Μαλοφέγεφ υποστήριξε ότι η πίεση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ βοήθησε το Κρεμλίνο να συγκεντρώσει την υποστήριξη από συμμάχους όπως η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.

«Η εξωτερική απειλή είναι απαραίτητη για να μας κάνει πιο δυνατούς. Όσο περισσότερο υπάρχουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, τόσο ισχυρότερα γίνονται τα καθεστώτα, γιατί είναι πιο εύκολο να συσπειρωθεί ο πληθυσμός για την πλήρη υποστήριξη των ηγετών», πρόσθεσε.



