Ο Γάλλος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ θα προχωρήσει στη χρήση ειδικών συνταγματικών εξουσιών για την προώθηση του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης χωρίς ψηφοφορία, σε μια κίνηση που ενδέχεται να φέρει αντιμέτωπη την κυβέρνησή του με πρόταση μομφής, σύμφωνα με τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI.

Μπροστά στον κίνδυνο της πρότασης δυσπιστίας, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην κρατική συμμετοχή στις φαρμακευτικές δαπάνες το 2025, ακυρώνοντας σχέδια για αυστηροποίηση του συστήματος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ώθησης μείωσης των δαπανών.

Η κίνηση θεωρείται μια περαιτέρω παραχώρηση προς τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό (RN) o οποίος έχει απειλήσει να προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης αν δεν ικανοποιηθούν αιτήματα του κόμματος για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους

Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συναγερμού Φιλίπ Μπαγιάρ χαιρέτησε την κίνηση αυτή. "Αυτά είναι καλά νέα. Όταν κάποιος θέλει, μπορεί", είπε ο Μπαγιάρ, προσθέτοντας ότι ο RN θέλει ακόμη ο πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ να κάνει μια στροφή στο θέμα της σύνδεσης των συντάξεων με τον πληθωρισμό.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος του RN Ζορντάν Μπαρντελά δήλωσε ότι αν δεν συμβεί κάποιο "θαύμα την τελευταία στιγμή", το κόμμα του μπορεί να προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αργότερα αυτόν τον μήνα, αν το νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση περάσει, οι βουλευτές θα εξετάσουν τον συνολικό κρατικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, γεγονός που θα εκθέσει και πάλι τον πρωθυπουργό σε ψήφο δυσπιστίας - και αναπόφευκτα σε ένα άλλο σύνολο απαιτήσεων από τον Εθνικό Συναγερμό.

Η Λεπέν συνεχίζει να απειλεί με πρόταση μομφής

Σύμφωνα με τη Le Monde που επικαλείται πηγές από το περιβάλλον της Μαρίν Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός δεν έκανε αποδεκτή την τελευταία παραχώρηση από τον Πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ που αφορά στη φαρμακευτική δαπάνη.

Παράλληλα, το κόμμα της Λεπέν διατηρεί την κόκκινη γραμμή σχετικά το ζήτημα των συντάξεων γήρατος, που οδήγησε τον Μισέλ Μπαρνιέ να μην πάει σε ψηφοφορία.

Η ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ να συνδέσει τις συντάξεις με τον πληθωρισμό στον προϋπολογισμό του 2025 και είπε ότι θα καταθέσει μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής για να του δώσει την ευκαιρία να προχωρήσει σε αλλαγές.

Στο τέλος της συνεδρίασης των ακροδεξιών βουλευτών, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «η απόφαση παραμένει στα χέρια του Πρωθυπουργού (…) , επομένως θα υποβάλουμε τροπολογία για την παραίτηση από την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να το αποδεχτεί ή να μην το δεχτεί ».

