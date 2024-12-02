Υπό πίεση τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία καθώς η Λεπέν στηρίζει την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ

Τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές δέχθηκαν νέες πιέσεις σήμερα, αφού το κόμμα της Μαρίν Λεπέν (Εθνική Συσπείρωση) ανέφερε ότι θα υποστηρίξει την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Γάλλου πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το spread μεταξύ των 10ετών γαλλικών και γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε κατά οκτώ μονάδες βάσης την ημέρα στις 89 μονάδες βάσης, πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2012 και σε πορεία για τη μεγαλύτερη διεύρυνση από τον Ιούνιο. Ο δείκτης CAC 40 σημειώνει πτώση 0,25% χαμηλότερα, ενώ το ευρώ σημείωσε πτώση έως και άνω του 1%.

Σημειώνεται ότι ο Μπαρνιέ χρησιμοποίησε ένα συνταγματικό εργαλείο για να επικυρώσει τμήματα του αντιδημοφιλούς νομοσχεδίου του για την κοινωνική ασφάλιση χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία, έπειτα από ημέρες διαπραγματεύσεων. Ενώ προσέφερε μια συμβιβαστική λύση της τελευταίας ώρας στη Λεπέν, δεσμευόμενος να μην περικόψει τις επιστροφές για τα φάρμακα, αυτό δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει την υποστήριξη του Εθνικού Συναγερμού.

«Το βασικό σενάριο τώρα είναι να πέσει η κυβέρνηση Μπαρνιέ», δήλωσε ο Benoit Gerard, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της Natixis SA, προσθέτοντας ότι το νέο επίπεδο ισορροπίας για το spread είναι περίπου 100 μονάδες βάσης. «Η έλλειψη κυβερνησιμότητας είναι τώρα πιο ξεκάθαρη από ό,τι πριν».

Η πολιτική διαμάχη απειλεί να εκτροχιάσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να μειώσει το διογκούμενο έλλειμμα, το οποίο προβλέπεται να διευρυνθεί στο 6,1% του ΑΕΠ φέτος, επιβαρύνοντας σημαντικά τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία.

Τα γαλλικά ομόλογα έχουν υποαποδώσει έναντι των ομολόγων της ευρωζώνης από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τάραξε τις αγορές προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο, με το risk premium για τα 10ετή ομόλογα να διαπραγματεύεται τώρα κοντά σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της ευρωζώνης.

Οι αποδόσεις ξεπέρασαν κάποια στιγμή την περασμένη εβδομάδα εκείνες του ελληνικού χρέους. Το επόμενο ορόσημο θα ήταν να κλείσει η ψαλίδα με την Ιταλία,

«Είτε πέσει η κυβέρνηση είτε όχι, τα προβλήματα της Γαλλίας είναι μεγαλύτερα από αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Robert Dishner, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Neuberger Berman, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Εν τω μεταξύ, αυξάνονται οι ενδείξεις ότι η πολιτική κρίση επιβαρύνει τις προοπτικές του κοινού νομίσματος. Το ευρώ σημείωσε πτώση έως και 1,1% στα 1,0462 δολάρια.

Το αρχικό σχέδιο του Μπαρνιέ, το οποίο έγινε δεκτό με ικανοποίηση από τους επενδυτές, προέβλεπε περικοπές δαπανών ύψους 60 δισ. ευρώ και αυξήσεις φόρων για να μειωθεί το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος. Αλλά το κόμμα της Μαρίν Λεπέν απαιτεί βελτιώσεις στον προϋπολογισμό του Μπαρνιέ, μεταξύ άλλων στα σχέδια για αύξηση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών για συντάξεις.

Πηγή: skai.gr

