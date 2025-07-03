Σε οδηγίες προέβη το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας σε πολίτες της ιδίας χώρας που σκοπεύουν να ταξιδέψουν ή βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις φωτιές.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ της Βρετανίας προτρέπει τους πολίτες:

Να είναι προσεκτικοί αν βρίσκονται κοντά σε πυρκαγιά

Να εγγραφούν προκειμένου να λαμβάνουν ειδοποιήσεις 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Να ακολουθήσουν τον λογαριασμό του 112 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

Να καλέσουν το 112 σε περίπτωση που βρίσκονται σε κίνδυνο

If you or someone you know is currently in #Greece, or has plans to travel soon, please see our travel advice for guidance on how to register for alerts from the Greek government’s Emergency Communication services. pic.twitter.com/fAFJ13RA3B — FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) July 3, 2025

