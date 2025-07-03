Σε οδηγίες προέβη το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας σε πολίτες της ιδίας χώρας που σκοπεύουν να ταξιδέψουν ή βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις φωτιές.
Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ της Βρετανίας προτρέπει τους πολίτες:
- Να είναι προσεκτικοί αν βρίσκονται κοντά σε πυρκαγιά
- Να εγγραφούν προκειμένου να λαμβάνουν ειδοποιήσεις 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Να ακολουθήσουν τον λογαριασμό του 112 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών
- Να καλέσουν το 112 σε περίπτωση που βρίσκονται σε κίνδυνο
If you or someone you know is currently in #Greece, or has plans to travel soon, please see our travel advice for guidance on how to register for alerts from the Greek government’s Emergency Communication services. pic.twitter.com/fAFJ13RA3B— FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) July 3, 2025
