Οδηγίες του ΥΠΕΞ Βρετανίας για τις φωτιές στην Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας προτρέπει τους πολίτες να ακολουθούν τους λογαριασμούς ενημέρωσης του 112 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πυροσβεστική

Σε οδηγίες προέβη το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας σε πολίτες της ιδίας χώρας που σκοπεύουν να ταξιδέψουν ή βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις φωτιές.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ της Βρετανίας προτρέπει τους πολίτες:

  • Να είναι προσεκτικοί αν βρίσκονται κοντά σε πυρκαγιά
  • Να εγγραφούν προκειμένου να λαμβάνουν ειδοποιήσεις 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
  • Να ακολουθήσουν τον λογαριασμό του 112 στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών 
  • Να καλέσουν το 112 σε περίπτωση που βρίσκονται σε κίνδυνο
