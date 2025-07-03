Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραμπ και Πούτιν θα έχουν νέα τηλεφωνική επικοινωνία

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 GMT, δηλαδή 17:00 ώρα Ελλάδας

Τραμπ_Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχουν νέα τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, καθώς οι επαφές μεταξύ των δύο ανδρών πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα. 

Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέροντας ότι θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 GMT, δηλαδή 17:00 ώρα Ελλάδας. 

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν συνομιλήσει και λίγες ημέρες νωρίτερα. Η τηλεφωνική τους επαφή τότε διήρκεσε 50 λεπτά και, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ήταν «ουσιαστική και πολύ χρήσιμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark