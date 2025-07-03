Τραμπ και Πούτιν θα έχουν νέα τηλεφωνική επικοινωνία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχουν νέα τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, καθώς οι επαφές μεταξύ των δύο ανδρών πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέροντας ότι θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 GMT, δηλαδή 17:00 ώρα Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν συνομιλήσει και λίγες ημέρες νωρίτερα. Η τηλεφωνική τους επαφή τότε διήρκεσε 50 λεπτά και, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ήταν «ουσιαστική και πολύ χρήσιμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.