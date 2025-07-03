Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες της φωτιάς και τα σημεία που καπνίζουν συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Ραφήνα, η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά το απόγευμα κινήθηκε προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ανάμεσα σε Σπάτα, Πικέρμι και Παλλήνη, ενώ ενισχύθηκαν αρκετά οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών της Λεωφόρου Μαραθώνος και Αρίωνος, κοντά σε κατοικίες, και εξελίσσεται σε μεικτή ζώνη κατοικιών και πρασίνου, ενώ χαρακτηριζόταν «δύσκολη και επικίνδυνη».

Η πυρκαγιά ανέπτυξε γρήγορα δυναμική, γι’ αυτό και εκδόθηκε άμεσα μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων (λίγο μετά τις 15.30 το μεσημέρι) από τις περιοχές Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο και Ήμερος Πεύκος, προς το γήπεδο Αρτέμιδας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Κυριακή Ραφήνας Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο και Ήμερος Πεύκο απομακρυνθείτε μέσω Αγίας Κυριακής Λεωφόρο Μαραθώνος προς γήπεδο Αρτέμιδας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ζημιές σε σπίτια - Απεγκλωβισμοί ανθρώπων

Οι καπνοί ήταν πυκνοί στην περιοχή, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, Μιχάλης Τεζάρης ο οποίος βρέθηκε στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλιστα, η κάμερα του ΣΚΑΙ κατέγραψε σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές και πολίτες που είχαν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους.

Ο απολογισμός πιθανών ζημιών σε υποδομές και κατοικίες, θα πραγματοποιηθεί, όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης, σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών Πυροσβεστών και Εθελοντικών οχημάτων. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν σήμερα 17 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους, ενώ οι εναέριες δυνάμεις θα επιχειρήσουν ξανά αν χρειαστεί με το πρώτο φως της ημέρας.

Επιπλέον, έτοιμο να συνδράμει είναι και το ΕΚΑΒ που έχει σπεύσει στο σημείο με 2 ασθενοφόρα και 2 μοτοσικλέτες, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία «Γεώργιος Γεννηματάς», «Σωτηρία», «Ιπποκράτειο» και «Ερυθρός Σταυρός», καθώς και τα Κέντρα Υγείας Νέας Μάκρης, Σπάτων και Ραφήνας. Μέχρι στιγμής, το ΕΚΑΒ έχει διακομίσει 1 περιστατικό από απεγκλωβισμό, έναν άνθρωπο με κινητικά προβλήματα στο κέντρο υγείας Ραφήνας για φιλοξενία, οποίος είναι σε καλή κατάσταση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνολικά 51 πολίτες απεγκλωβίστηκαν από την ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας και του Πικερμίου, και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ενώ συνολικά έχουν απομακρυνθεί πάνω από 300 πολίτες. Η αστυνομία έχει διαθέσει από την Ασφάλεια 4 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκονται και 2 διοικητές της Ραφήνας και της Αρτέμιδας, από ΟΠΚΕ 4 οχήματα, από την τροχαία 6 οχήματα και 2 δίκυκλα, 13 ομάδες ΔΙΑΣ και 8 περιπολικά.

Τέλος, σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ενώ έχει γίνει ανακατεύθυνση των επιβατικών οχηματαγωγών με προορισμό το Λιμάνι της Ραφήνας προς το λιμάνι του Λαυρίου. Πλοίο με τελικό προορισμό τη Ραφήνα επέστρεψε στο λιμάνι αναχώρησης το Μαρμάρι Ευβοίας.

«Φύγαμε, δεν προλάβαμε να πάρουμε τίποτα», δήλωσε στον ΣΚΑΙ, μια κάτοικος στο Πικέρμι.

Για μεγάλο μέτωπο στις περιοχές Ραφήνα, Πικέρμι και Σπάτα έκανε λόγο, το απόγευμα της Πέμπτης, ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδας, Δημήτρης Μάρκου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο οποίος ανέφερε πως απειλούνται σπίτια και πως κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους.

Η φωτιά είναι στα όρια του Δήμου Σπάτων, δήλωσε το απόγευμα στον ΣΚΑΙ ο αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδας, Πουλάκης Πέτρος, σημειώνοντας ωστόσο πως είναι αισιόδοξος πως θα πάει καλά γιατί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση.

Ο ίδιος ανέφερε πως τα μέτωπα είναι αρκετά, περίπου 5 - 6 ή και περισσότερα και ότι είναι κοντά σε σπίτια.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας, Χαράλαμπο Ζαφειρόπουλο, έχουν καεί τουλάχιστον 4 - 5 σπίτια.

«Η φωτιά πηγαίνει προς τα Σπάτα. Πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι», ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο αντιδήμαρχος Ραφήνας.

Επισημαίνεται πως οι άνεμοι στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη, οι ριπές των ανέμων είναι από 5 - 8 μποφόρ και φαίνεται να εξασθενούν σημαντικά προς το βράδυ.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ στο σημείο

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή του Πικερμίου

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της τροχαίας κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Πικερμίου ενώ παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αρίωνος από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος.

Νωρίτερα υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

Στη λεωφόρο Μαραθώνος από τη συμβολή της με την οδό Αλ. Φλέμινγκ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα Στη λεωφόρο Μαραθώνος από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα Στην οδό Κιάφας από το ύψος της οδού Αγίας Κυριακής στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σπάτα. Στην οδό Αγίου Χριστοφόρου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σπάτα.

Ευρεία διυπουργική σύσκεψη

Διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε στις 17.00 το απόγευμα της Πέμπτης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με αντικείμενο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Δήμο Ραφήνας.

Πρώτη προτεραιότητα ετέθη η άμεση προστασία των πολιτών, κατοίκων και επισκεπτών καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δράσης.

Ολοκληρώνοντας τη σύσκεψη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση και παρακολούθηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ τόνισε: «Είναι μία πολύ δύσκολη πυρκαγιά σε μεικτή περιοχή με δάσος και σπίτια, χρειάζεται να είμαστε σε διαρκή συναγερμό και να μην εφησυχάζουμε.»

Στο Μαρμάρι επέστρεψε το «Εύβοια Σταρ» λόγω της φωτιάς

Σε έκτακτη επιστροφή στο λιμάνι του Μαρμαρίου υποχρεώθηκε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Εύβοια Σταρ», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τη Ραφήνα, εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ Πικερμίου και Ραφήνας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας στο πλοίο επέβαιναν 125 επιβάτες, 30 Ι.Χ. οχήματα, 5 δίκυκλα, 2 φορτηγά και 17 μέλη πληρώματος. Η επιστροφή του πλοίου έγινε για λόγους ασφαλείας, καθώς η φωτιά επηρέαζε την ευρύτερη περιοχή προσέγγισης του λιμένα Ραφήνας.

Η απόφαση λήφθηκε σε συντονισμό με τις λιμενικές και πυροσβεστικές Αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επιβατών και του πληρώματος, καθώς και η αποφυγή συμφόρησης σε περιοχές που πλήττονται από την πύρινη λαίλαπα.

Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της φωτιάς και βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενη επαναδρομολόγηση του πλοίου, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Το «Εύβοια Σταρ» θα παραμείνει προσωρινά στο λιμάνι του Μαρμαρίου μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την ασφάλεια προσέγγισης στη Ραφήνα.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν για την αλλαγή και τους παρέχεται κάθε δυνατή υποστήριξη.

40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκ των οποίων οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε πρώτο στάδιο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη.

«Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι δυσκολότερες.Τονίζουμε ότι, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Πού είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη 03 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

