Η Δανία επιδιώκει να πείσει την Ευρώπη να αξιοποιήσει όλο το νομικό οπλοστάσιό της κατά της Ουγγαρίας για τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων του μπλοκ από τη Βουδαπέστη, ακόμη του Άρθρου 7, τη λεγόμενη «πυρηνική» επιλογή που διαθέτει στη φαρέτρα της η Ένωση.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών», δήλωσε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας, Μαρί Μπιέρε, σε δημοσιογράφους στο Όρχους, όπου βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν όψει της ανάληψης από την Κοπεγχάγη της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. «Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τη διαδικασία του Άρθρου 7 και την ακρόαση για την Ουγγαρία».

Το Άρθρο 7 είναι μια ρήτρα στη συνθήκη της ΕΕ που επιτρέπει στις χώρες να ψηφίσουν για τον αποκλεισμό ή την επιβολή κυρώσεων σε βάρος ενός μέλους που παραβιάζει τους κανόνες του μπλοκ. Θεωρείται ευρέως ως ένα «πυρηνικό» νομικό όπλο, το οποίο η ΕΕ μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιήσει παρότι οι Βρυξέλλες έχουν σημειώσει πολλάκις ότι η Ουγγαρία έχει παραβιάσει τους νόμους του μπλοκ.

Η Μπιέρε δήλωσε ότι το μπλοκ θα πρέπει επίσης να εξετάσει τον περιορισμό της πρόσβασης σε κονδύλια της ΕΕ για χώρες που παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τη Δανία αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ. Η υπουργός κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη αντίθεση της Ουγγαρίας στη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι η Δανία είναι «πρόθυμη να εξετάσει όλες τις πολιτικές και πρακτικές λύσεις για να προχωρήσουμε».

Εάν οι χώρες της ΕΕ αποφασίσουν να κλιμακώσουν την τρέχουσα διαδικασία του Άρθρου 7, θα μπορούσαν να στερήσουν από την Ουγγαρία τα δικαιώματα ψήφου της σε πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως η διεύρυνση, αφαιρώντας τη δυνατότητα της Βουδαπέστης να ασκήσει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας. Ωστόσο, οι διπλωμάτες προειδοποιούν ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται τουλάχιστον πλήρη υποστήριξη από το Παρίσι και το Βερολίνο προκειμένου να συσπειρωθεί και το υπόλοιπο μπλοκ - η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.