Η Ουκρανία έχει υπογράψει συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία Swift Beat για την παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών φέτος, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Αναχαιτιστικά για την καταστροφή εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, τετρακόπτερα για αναγνώριση και ρύθμιση πυρός, μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης μεγάλου βεληνεκούς - θα υπάρξουν πολύ περισσότερα από όλα αυτά», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στη Δανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

