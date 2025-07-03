Η Ουκρανία έχει υπογράψει συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία Swift Beat για την παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών φέτος, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
«Αναχαιτιστικά για την καταστροφή εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, τετρακόπτερα για αναγνώριση και ρύθμιση πυρός, μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης μεγάλου βεληνεκούς - θα υπάρξουν πολύ περισσότερα από όλα αυτά», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στη Δανία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.