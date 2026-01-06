ΥΠΕΞ Κολομβίας: Ο στρατός θα αμυνθεί σε ενδεχόμενη εισβολή των ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας πρέπει να υπερασπιστούν το έδαφος και την κυριαρχία της χώρας σε περίπτωση μιας υποθετικής εισβολής των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε την Τρίτη η Κολομβιανή υπουργός Εξωτερικών, Ρόσα Βιγιαβισένσιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Κυριακή την Κολομβία με στρατιωτική δράση αντίστοιχη με εκείνη που πραγματοποιήθηκε στη γειτονική Βενεζουέλα και κατέληξε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Αν συνέβαινε μια τέτοια επίθεση, ο στρατός πρέπει να υπερασπιστεί το εθνικό έδαφος και την κυριαρχία της χώρας», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ρόσα Βιγιαβισένσιο σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, τα κράτη έχουν δικαίωμα νόμιμης αυτοάμυνας.

Πηγή: skai.gr

