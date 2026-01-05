Απειλές για νέο χτύπημα κατά της Βενεζουέλας, αν δεν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ προκειμένου να ανοίξει η βιομηχανία πετρελαίου και να σταματήσει το εμπόριο ναρκωτικών, εξαπέλυσε την Κυριακή από το Air Force One ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε επίσης με στρατιωτική δράση την Κολομβία και το Μεξικό και είπε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας «φαίνεται ότι είναι έτοιμο να πέσει» μόνο του.

Οι πρεσβείες της Κολομβίας και του Μεξικού στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση του Μαδούρο, τη Δευτέρα, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη. Ο Μαδούρο συνελήφθη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιδρομής το Σάββατο στο Καράκας που προκάλεσε διεθνή ανησυχία και βύθισε τη Βενεζουέλα σε αβεβαιότητα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν παρουσιάσει τη σύλληψη ως μια ενέργεια επιβολής του νόμου για να θεωρηθεί ο Μαδούρο υπόλογος για κατηγορίες που απαγγέλθηκαν το 2020, οι οποίες του καταλογίζουν συνωμοσία για ναρκωτικά και τρομοκρατία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες, λέγοντας ότι η επιδρομή προκλήθηκε εν μέρει από την εισροή Βενεζουελάνων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την απόφαση της χώρας να εθνικοποιήσει τα πετρέλαια.

«Εμείς κάνουμε κουμάντο»

«Παίρνουμε πίσω ό,τι έκλεψαν» είπε μέσα στο Air Force One καθώς επέστρεφε την Κυριακή στην Ουάσινγκτον από τη Φλόριντα. «Εμείς κάνουμε κουμάντο» είπε.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα επιστρέψουν στη Βενεζουέλα και θα ανοικοδομήσουν τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας, δήλωσε ο Τραμπ. «Θα ξοδέψουν δισεκατομμύρια δολάρια και θα βγάλουν πετρέλαιο» συμπλήρωσε.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Μαδούρο παραμένει στην εξουσία στο Καράκας. Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία ανέλαβε ως προσωρινή ηγέτης, δήλωσε ότι ο Μαδούρο παραμένει πρόεδρος και αντέκρουσε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ροντρίγκεζ, η οποία είναι και υπουργός Πετρελαίου, θεωρείται εδώ και καιρό η πιο ρεαλίστρια στον στενό κύκλο συνεργατών του Μαδούρο.

Ο 63χρονος Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπόθαλψη ομάδων διακίνησης ναρκωτικών, όπως το καρτέλ Σιναλόα και η συμμορία Τρεν ντε Αράγκουα.

Ο Μαδούρο αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε παράβαση και θα μπορούσε να περάσουν αρκετοί μήνες πριν δικαστεί.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για να πατάξει το εμπόριο ναρκωτικών και να ανοίξει τη βιομηχανία πετρελαίου της, αντί να πιέσει για εκλογές για την εγκατάσταση νέων ηγετών.

Αν και ο Μαδούρο έχει λίγους συμμάχους στην παγκόσμια σκηνή, πολλές χώρες έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητα της σύλληψης ενός ξένου αρχηγού κράτους και κάλεσαν τις ΗΠΑ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχεδίαζε να συνεδριάσει τη Δευτέρα για να συζητήσει την επίθεση των ΗΠΑ, την οποία ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε ως επικίνδυνο προηγούμενο.

Η επίθεση έχει επίσης εγείρει ερωτήματα στην Ουάσινγκτον, όπου οι Δημοκρατικοί λένε πως παραπλανήθηκαν από την κυβέρνηση σχετικά με την πολιτική της για τη Βενεζουέλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επρόκειτο να ενημερώσει το Καπιτώλιο αργότερα τη Δευτέρα.

Η οικονομία της Βενεζουέλας, η οποία κάποτε ήταν ένα από τα πιο ευημερούντα έθνη της Λατινικής Αμερικής, έχει καταρρεύσει τα τελευταία 20 χρόνια, με αποτέλεσμα περίπου ένας στους πέντε Βενεζουελάνους να φύγει στο εξωτερικό. Η απομάκρυνση του Μαδούρο, πρώην οδηγού λεωφορείου που ηγήθηκε της Βενεζουέλας για περισσότερα από 12 χρόνια μετά τον θάνατο του ισχυρού άνδρα Ούγκο Τσάβες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση στο έθνος των 28 εκατομμυρίων κατοίκων.

Απειλές κατά Γροιλανδίας, Κολομβίας, Κούβας και Ιράν

Ο Τραμπ επανέλαβε για πολλοστή φορά ότι η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους, ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει» απάντησε ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Επίσης, απείλησε να διατάξει στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή». «Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη» ανέφερε στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, αναφερόμενος στον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, είπε πάντως ότι η ιδέα «ακούγεται καλή».

Για την Κούβα είπε ότι μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, επειδή η κυβέρνηση της χώρας μοιάζει έτοιμη να πέσει.

Από την άλλη έστειλε νέο μήνυμα στο Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ σκληρό» πλήγμα αν σκοτωθούν διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στη χώρα, που αρχικά είχαν οικονομικές διεκδικήσεις, όμως πλέον διευρύνθηκαν και προβάλλουν επίσης πολιτικά αιτήματα. «Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω θα χτυπηθούν πολύ σκληρά από τις ΗΠΑ», απείλησε ο ρεπουμπλικάνος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

Πηγή: skai.gr

