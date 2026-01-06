Επίσκεψη του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στη Σομαλιλάνδη

Τη Σομαλιλάνδη επισκέφθηκε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, 10 ημέρες μετά την επίσημη αναγνώριση από το Τελ Αβίβ της αυτοανακηρυγμένης δημοκρατίας ως ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους - κίνηση που προκάλεσε την οργή της Σομαλίας.

Το Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα που έχει αναγνωρίσει επίσημα την απόσχιση της Σομαλιλάνδης από τη Σομαλία.

Η Σομαλία χαρακτήρισε την ισραηλινή απόφαση αναγνώρισης «παράνομο βήμα» και την επίσκεψη του Σάαρ «σοβαρή παραβίαση» της κυριαρχίας της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σάαρ ανέφερε ότι είχε συνομιλίες «για όλο το εύρος των σχέσεων» με τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, στην πρωτεύουσα Χαργκέισα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε δυναμικά τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Σομαλιλάνδης», έγραψε ο Σάαρ στο X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τον ηγέτη της Σομαλιλάνδης στο προεδρικό μέγαρο.

It's a great privilege to conduct the first official diplomatic visit to Somaliland, at the invitation of President @Abdirahmanirro.

The visit is also a message: We are determined to vigorously advance relations between Israel and Somaliland.

Today, we held substantive… pic.twitter.com/hsTUavkxwl — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) January 6, 2026

Το υπουργείο Πληροφοριών της Σομαλιλάνδης είχε αναφέρει νωρίτερα στο X ότι ο Σάαρ ηγείτο αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ανώτερος αξιωματούχος της Σομαλιλάνδης δήλωσε στο Reuters, πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο, ότι ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ αναμενόταν να συζητήσει τρόπους ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Ο Σάαρ είπε ότι ο Αμπντουλάχι αποδέχθηκε πρόσκληση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σομαλίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η επίσκεψη του Σάαρ συνιστά «απαράδεκτη παρέμβαση» στις εσωτερικές της υποθέσεις.

Ο Αμπντουλάχι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Σομαλιλάνδη θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τη συμφωνία που μεσολάβησε η Ουάσινγκτον το 2020 και με την οποία κράτη του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -στενός εταίρος της Σομαλιλάνδης- και το Μπαχρέιν, εγκαθίδρυσαν σχέσεις με το Ισραήλ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.