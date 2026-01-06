Λογαριασμός
Ρωσία: Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις

Το ρωσικό ΥΠΕΞ χαιρέτισε τον διορισμό της Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου της χώρας, καθώς και τις προσπάθειες των αρχών να προστατεύσουν την κυριαρχία τους

Ρωσικό ΥΠΕΞ

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη ότι χαιρετίζει τον διορισμό της Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, προσθέτοντας ότι οι Βενεζουελάνοι πρέπει να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε αθώος στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών, αφού συνελήφθη από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, η οποία άφησε την ηγεσία της Βενεζουέλας στο Καράκας να προσπαθεί εσπευσμένα να ανασυνταχθεί.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανέφερε σε ανακοίνωση ότι χαιρετίζει τις προσπάθειες των αρχών της Βενεζουέλας να προστατεύσουν την κυριαρχία τους και τα εθνικά τους συμφέροντα.

